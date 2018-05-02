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13:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Красавица из Казани завоевала титул «Первой вице-мисс Хрустальная корона мира»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Анастасия Макарова из Казани стала обладательницей титула «Первая вице-мисс “Леди Хрустальная корона мира — 2018”».

Победа во всероссийском этапе дает право представлять страну на мировом конкурсе, который в этом году пройдет в Камбодже.

Конкурс проходил с 23 по 27 апреля в Сочи. В нем приняли участие семь самых очаровательных и талантливых девушек из России. Татарстан представила 21-летняя обладательница титула «Miss Talent Planet — 2017» Анастасия Макарова. Девушки дефилировали в купальниках и национальных костюмах, демонстрировали хореографические и вокальные таланты, однако каждую из них ждало и интеллектуальное состязание. «В Сочи, кроме стандартных для конкурса красоты испытаний, была задача — представить доклад о семьях с приемными детьми. Об этой проблеме я знаю не понаслышке, поскольку участвую в благотворительной деятельности Дома Рональда Макдональда в Казани», — рассказала корреспонденту «Татар-информ» Анастасия Макарова.

Татарстанская красавица учится в Казанской консерватории по классу фортепиано и оперного вокала. В прошлом году она решила получить второе высшее образование и теперь заочно учится по специальности «международный менеджмент» в КХТИ.

Конечно же, хобби каждой принцессы — красота, поэтому первая вице-мисс «Хрустальная корона» готова встретить мировой конкурс во всеоружии, чтобы победить. Ведь красота, как известно, — страшная сила.

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