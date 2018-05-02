Красавица из Казани завоевала титул «Первой вице-мисс Хрустальная корона мира»

Конкурс проходил с 23 по 27 апреля в Сочи. В нем приняли участие семь самых очаровательных и талантливых девушек из России. Татарстан представила 21-летняя обладательница титула «Miss Talent Planet — 2017» Анастасия Макарова. Девушки дефилировали в купальниках и национальных костюмах, демонстрировали хореографические и вокальные таланты, однако каждую из них ждало и интеллектуальное состязание. «В Сочи, кроме стандартных для конкурса красоты испытаний, была задача — представить доклад о семьях с приемными детьми. Об этой проблеме я знаю не понаслышке, поскольку участвую в благотворительной деятельности Дома Рональда Макдональда в Казани», — рассказала корреспонденту «Татар-информ» Анастасия Макарова.