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13:39 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая

Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 67% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: НИА-Нижний Новгород

Сегодня, 2 мая, в регионе ожидается потепление до +23 °С. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2 м/с.

3 мая дневные температуры сохранятся на отметках +23 °С, ночью — +13 °С. При умеренном северо-западном ветре сохранится облачность, местами возможны кратковременные дожди.

К 4 мая, по прогнозам, столбик термометра опустится до +18 °С днём, ночью — +8 °С. Сохранится небольшая облачность, ветер восточный, 3 м/с.

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