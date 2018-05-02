Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая
Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
Сегодня, 2 мая, в регионе ожидается потепление до +23 °С. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер
3 мая дневные температуры сохранятся на отметках +23 °С, ночью — +13 °С. При умеренном
К 4 мая, по прогнозам, столбик термометра опустится до +18 °С днём, ночью — +8 °С. Сохранится небольшая облачность, ветер восточный, 3 м/с.