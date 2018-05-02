Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая

Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая

Синоптики прогнозируют облачность и температуру до +23° в Нижегородской области 3 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.