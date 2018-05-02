Заплыв «Ока-Волга» пройдет в Нижнем Новгороде 6 мая

6 мая, в воскресенье, в Нижнем Новгороде в десятый раз подряд пройдет заплыв «Ока-Волга».



Как сообщил агентству новостей Newsroom24 президент нижегородской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александр Федотов, заплыв посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Заплыв проводится в виде командной эстафеты. Команды состоят из четырех спортсменов. Один из них плывет на дистанции, а трое сопровождают его на катере. В течение заплыва участники периодически сменяют друг друга.



Дистанция соревнований составит 3 км. Участники проплывут по Оке и Волге от Благовещенского монастыря в 500 метрах выше Канавинского моста до Чкаловской лестницы. При этом двое нижегородцев, А. Палев и П. Григорьев, проведут весь заплыв от начала до конца.



За победу в эстафете поборются команды Автозаводского и Советского районов, а также Арзамаса, Павлова и Выксы.



После финиша команд пройдет индивидуальный заплыв на 200-метровой дистанции, в котором примут участие 70 спортсменов.



Начало мероприятия в 11:30.



