На что чаще всего жалуются казахстанцы, рассказал Сулейменов

Источник: Nur.kz

По его данным, в прошлом году на рассмотрение госорганов поступило более 23000 жалоб от казахстанцев.

Читайте также Утвержден размер фитр-садака в священный месяц Рамазан

«Как и в прошлом году, наибольшее количество жалоб поступило в Нацбанк — 13000, МНЭ и Минздравом рассмотрено 4000 и 5000 обращений, в акиматы поступило 2,5 тысячи обращений», — привел цифры министр.

По данным Миннацэкономики, сохраняется высокий уровень неудовлетворенности в сфере оказания финансовых услуг. Также население недовольно отказами банков от рефинансирования, условиями банковского займа, а также действиями кредитных организаций по привлечению третьих лиц по взысканию долга и реализации залогового имущества.

«Здесь основная проблем заключается в низкой финансовой грамотности потребителей и отсутствие системной работы по повышению его уровня со стороны регулятора», — констатировал Сулейменов.

В сфере розничной торговли казахстанцы жаловались на отсутствие фискальных документов, отказ в обмене и возврате товара, а также и на некачественные товары.

«Вместе с тем, участились случаи злоупотребления своими правами при возврате товаров особенно технологически сложной продукции и дорогих предметов роскоши, что приводит к финансовым потерям предпринимателей», — отметил министр нацэкономики.

Тимур Сулейменов затронул еще одну болевую сферу — защиту прав потребителей, пострадавших от недобросовестных интернет-магазинов.

«Казахстанские потребители практически лишены возможности произвести возврат некачественного товара или защитить свои права в случае несвоевременной поставки товара», — указал министр.