В Алабино участники игры «ЗАРЯ: Сутки на броне» будут палить из минометов и передвигаться на танках
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Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции.
На игру зарегистрировалось более 4 тысяч участников из Израиля, Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, Сирии. От России заявки подали участники от Калининграда до Приамурья.
В течение суток участники из разных стран продемонстрируют тактику боя и слаженную командную работу.
— В ходе игры конкурсанты воспользуются бронетехникой, автоматами и минометами, гранатами. А дым, пиротехнические эффекты и грохот пальбы посопособствуют реалистичности действий, — делятся организаторы.