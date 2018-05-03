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07:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Алабино участники игры «ЗАРЯ: Сутки на броне» будут палить из минометов и передвигаться на танках

На военно-тактическую игру зарегистрировались более 4000 человек.

26—27 мая на полигоне «Алабино» пройдет ежегодная Международная военно-тактическая игра «Заря: Сутки на броне».

Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции.

На игру зарегистрировалось более 4 тысяч участников из Израиля, Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, Сирии. От России заявки подали участники от Калининграда до Приамурья.

В течение суток участники из разных стран продемонстрируют тактику боя и слаженную командную работу.

— В ходе игры конкурсанты воспользуются бронетехникой, автоматами и минометами, гранатами. А дым, пиротехнические эффекты и грохот пальбы посопособствуют реалистичности действий, — делятся организаторы.

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