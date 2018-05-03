В Воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш

У пары бизонов в зоопитомнике «Червленый Яр» родился детеныш, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области во вторник, 1 мая. Специалисты зоопитомника не могут определить пол новорожденного, так как родители никого не подпускают к детенышу.

Новорожденный похож на обычного теленка, однако уже видна главная особенность бизона — очень крутая и высокая холка. Детеныш питается материнским молоком и гуляет рядом с родителями.

Пара бизонов в «Червленом Яру» содержится с 2012 года. Самец и самка приехали из Приокско-Террасного заповедника. Их первое потомство появилось в мае 2015 года. Второе потомство самки Мапрельки и самца Малдера появилось в сентябре 2017 года.