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06:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш

Родители содержатся в «Червленом Яру» с 2012 года.

У пары бизонов в зоопитомнике «Червленый Яр» родился детеныш, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области во вторник, 1 мая. Специалисты зоопитомника не могут определить пол новорожденного, так как родители никого не подпускают к детенышу.

Новорожденный похож на обычного теленка, однако уже видна главная особенность бизона — очень крутая и высокая холка. Детеныш питается материнским молоком и гуляет рядом с родителями.

Пара бизонов в «Червленом Яру» содержится с 2012 года. Самец и самка приехали из Приокско-Террасного заповедника. Их первое потомство появилось в мае 2015 года. Второе потомство самки Мапрельки и самца Малдера появилось в сентябре 2017 года.

Ближайшим родственником бизона является зубр. Однако бизоны крупнее их и являются самыми крупными копытными на Земле. Вес бизона может достигать 1,2 т, а высота в холке 1,9 м. Эти животные обитают в Северной Америке. Различают равнинных и лесных бизонов.

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