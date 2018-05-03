В Воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш
Родители содержатся в «Червленом Яру» с 2012 года.
Родители содержатся в «Червленом Яру» с 2012 года.
У пары бизонов в зоопитомнике «Червленый Яр» родился детеныш, сообщила
Новорожденный похож на обычного теленка, однако уже видна главная особенность бизона — очень крутая и высокая холка. Детеныш питается материнским молоком и гуляет рядом с родителями.
Пара бизонов в «Червленом Яру» содержится с 2012 года. Самец и самка приехали из
Ближайшим родственником бизона является зубр. Однако бизоны крупнее их и являются самыми крупными копытными на Земле. Вес бизона может достигать 1,2 т, а высота в холке 1,9 м. Эти животные обитают в Северной Америке. Различают равнинных и лесных бизонов.