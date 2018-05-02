О грантах для выпускников рассказал вице-министр

Источник: Tengrinews

Он отметил, что в этом году по поручению Главы государства дополнительно выделено 20 тысяч грантов.

Читайте также Автор лучшего романа на казахском языке получит 1 млн тенге

«Из них 11 тысяч грантов именно на специальность технического направления. Хотелось бы донести до выпускников о том, что в этом году будет очень много грантов по техническим специальностям. И сейчас, когда подаются заявления на сдачу ЕНТ, выбор профильного предмета он очень важен. Мы полагаем, что выбор технического направления даст определенное преимущество», — отметил в ходе брифинга в СЦК Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр напомнил, что формат проведения ЕНТ в 2018 году не меняется.

«Министерством образования и науки рейтинг по итогам ЕНТ не ведется. Мы просим регионы не оценивать школы по итогам сдачи тестирования. ЕНТ — это отборочный, вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Итогом обучения в школе, показателем является итоговая аттестация, которая сдается в школе», — добавил Асхат Аймагамбетов.