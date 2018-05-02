О грантах для выпускников рассказал вице-министр
О подготовке к Единому национальному тестированию и грантах для выпускников рассказал
О подготовке к Единому национальному тестированию и грантах для выпускников рассказал
Он отметил, что в этом году по поручению Главы государства дополнительно выделено 20 тысяч грантов.
«Из них 11 тысяч грантов именно на специальность технического направления. Хотелось бы донести до выпускников о том, что в этом году будет очень много грантов по техническим специальностям. И сейчас, когда подаются заявления на сдачу ЕНТ, выбор профильного предмета он очень важен. Мы полагаем, что выбор технического направления даст определенное преимущество», — отметил в ходе брифинга в СЦК Асхат Аймагамбетов.
«Министерством образования и науки рейтинг по итогам ЕНТ не ведется. Мы просим регионы не оценивать школы по итогам сдачи тестирования. ЕНТ — это отборочный, вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Итогом обучения в школе, показателем является итоговая аттестация, которая сдается в школе», — добавил Асхат Аймагамбетов.
В этом году ЕНТ будет проходить в 15-й раз. Тестирование начнется по всей стране 20 июня и продлится до 1 июля. Единое национальное тестирование пройдет по пяти предметам: три обязательных и два профильных предмета в соответствие с выбранной специальностью. С 2004 года в ЕНТ участвовало более 1 миллиона 600 тысяч человек.