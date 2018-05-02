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14:35 (мск), источник: Интерфакс

Самым жарким днем года в Москве стало 2 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к полудню среды достигла 25,7 градусов, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы и области.

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«Таким образом, 2 мая стало самым жарким днем в 2018 году, превысив отметку в 25 градусов. Прежний максимум в текущем году установлен в 30 апреля — плюс 23,7 градусов», — уточнил собеседник агентства.

Он не исключил, что в течение дня может быть побит и абсолютный температурный максимум дня, установленный в 1977 году — 28,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве воздух прогреется до 23−25 градусов тепла, осадки возможны лишь ночью, 4 мая воздух прогреется до 22−24 градусов, а 5 мая — вновь до 23−25 градусов.

Между тем, накануне в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. «Желтый» уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.

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