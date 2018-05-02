Самым жарким днем года в Москве стало 2 мая

«Таким образом, 2 мая стало самым жарким днем в 2018 году, превысив отметку в 25 градусов. Прежний максимум в текущем году установлен в 30 апреля — плюс 23,7 градусов», — уточнил собеседник агентства.

Он не исключил, что в течение дня может быть побит и абсолютный температурный максимум дня, установленный в 1977 году — 28,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве воздух прогреется до 23−25 градусов тепла, осадки возможны лишь ночью, 4 мая воздух прогреется до 22−24 градусов, а 5 мая — вновь до 23−25 градусов.