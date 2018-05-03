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06:29 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на Чижовке нашли старинный надгробный памятник

Предположительно, он принадлежит немецкому дворянину.

На Чижовке в Воронеже нашли старинный надгробный памятник немцу. Возможно, неизвестные унесли его с бывшего лютеранского кладбища, расположенного возле Предтеченской церкви. Сейчас надгробный памятник XIX века перевезли к дворцу спорта «Юбилейный», на месте которого ранее располагалось Чугуновское кладбище, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» краевед Ольга Рудева в среду, 2 мая.

На старинном памятнике есть надпись. Специалистам удалось частично её перевести.

— Здесь (часть строки не читаема) мой любимый брат Johann Caspar Albert Adler, родившийся в Сиссау 24 марта 1835, умерший в Воронеже 8 апреля 1865. Мир ему. Блаженны чистые сердца, ибо они будут смотреть на бога, — рассказала переводчик Анна Золотухина.

По некоторым источникам, надгробный памятник в виде колонны преимущественно устанавливали на дворянские могилы.

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