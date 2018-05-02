Канье Уэсту пришлось оправдываться за слова о рабстве, как выборе чернокожих

Источник: AFP 2018

«Когда вы слышите о рабстве на протяжении 400 лет. 400 лет?! Это похоже на выбор», — заявил он в интервью TMZ.

По мнению Уэста, это как тюрьма для разума.

«Мне нравится слово тюрьма, потому что термин рабство слишком сильно сросся с идеей черных. Рабство для черных, это как Холокост для евреев. Тюрьма — это то, что объединяет нас, как единую расу, черных и белых, как человечество», — считает он.

Колонизаторы привозили негров из Африки c XVII по XIX век и продавали их в качестве рабов.

Как отмечает «Би-би-си», уже продолжая общаться с интервьюерами после основной части беседы, заявил, что «сейчас мы сами выбираем рабство для себя».

Исполнитель позднее написал в твиттере, что поднял тему рабства, потому что «нельзя позволить себе оказаться в ментальной тюрьме еще на 400 лет».

Как напоминает The Guardian, ранее Уэст уже позволял себе неоднозначные заявления на тему рабства.

«Когда я увидел Гарриет Табмен (чернокожая американская аболиционистка) на 20-долларовой купюре, я захотел перейти на битокоины. Это как со всеми этими фильмами о рабстве. Зачем вы все время напоминаете нам о рабстве? Почему вы не поместили Майкла Джордана на 30-долларовый банкнот?» — заявил он тогда.

В последние недели Уэст опубликовал серию твитов в поддержку президента США Дональда Трампа, чем вызвал возмущение коллег-музыкантов, поддерживающих демократическую партию. В ходе интервью TMZ рэпер вновь подтвердил, что является сторонником действующего президента и объяснил, зачем опубликовал в твиттере фотографию бейсболки с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой»,