Канье Уэсту пришлось оправдываться за слова о рабстве, как выборе чернокожих

«Когда вы слышите о рабстве на протяжении 400 лет. 400 лет?! Это похоже на выбор», — заявил он в интервью TMZ.
По мнению Уэста, это как тюрьма для разума.
«Мне нравится слово тюрьма, потому что термин рабство слишком сильно сросся с идеей черных. Рабство для черных, это как Холокост для евреев. Тюрьма — это то, что объединяет нас, как единую расу, черных и белых, как человечество», — считает он.
Колонизаторы привозили негров из Африки c XVII по XIX век и продавали их в качестве рабов.
Как отмечает «Би-би-си», уже продолжая общаться с интервьюерами после основной части беседы, заявил, что «сейчас мы сами выбираем рабство для себя».
Исполнитель позднее написал в твиттере, что поднял тему рабства, потому что «нельзя позволить себе оказаться в ментальной тюрьме еще на 400 лет».
Как напоминает The Guardian, ранее Уэст уже позволял себе неоднозначные заявления на тему рабства.
«Когда я увидел Гарриет Табмен (чернокожая американская аболиционистка) на 20-долларовой купюре, я захотел перейти на битокоины. Это как со всеми этими фильмами о рабстве. Зачем вы все время напоминаете нам о рабстве? Почему вы не поместили Майкла Джордана на 30-долларовый банкнот?» — заявил он тогда.
В последние недели Уэст опубликовал серию твитов в поддержку президента США Дональда Трампа, чем вызвал возмущение коллег-музыкантов, поддерживающих демократическую партию. В ходе интервью TMZ рэпер вновь подтвердил, что является сторонником действующего президента и объяснил, зачем опубликовал в твиттере фотографию бейсболки с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой»,
«Я чувствую, что свободен делать то, что все советуют не делать», — сказал он.