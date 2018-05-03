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07:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

Вторую часть Романовской аллеи откроют в Нижнем Новгороде 17 мая

В Вознесенский Печерский мужской монастырь были доставлены очередные памятники, отлитые для аллеи.

Источник: Нижегородская митрополия

В Нижнем Новгороде 17 мая, в праздник Вознесения Господня, откроют вторую часть Романовской аллеи. Об этом сообщают в Вознесенском Печерском мужском монастыре.

28 апреля в монастырь были доставлены новые памятники, отлитые для аллеи императоров Дома Романовых: бюсты императоров Петра II, Петра III, императриц Анны Иоанновны и Екатерины I.

В настоящее время на территории монастыря уже установлены и освящены изготовленные нижегородским скульптором Александром Горшковым шесть памятников первым царям династии Романовых: Михаилу Феодоровичу, Алексею Михайловичу, Феодору Алексеевичу, Софье Алексеевне, Ивану Алексеевичу и императору Петру Великому,

Кроме того, скульптор трудится над изготовлением памятника супруге царя Николая II императрице Александре Феодоровне.

Напомним, открытие аллеи императоров Дома Романовых состоялось 12 ноября прошлого года. Первоначальный проект аллеи и ограды выполнен нижегородским архитектором Виктором Ковалем и позднее переработан архитектором Сергеем Туманиным.

За образец были взяты врата теремного дворца царя Алексея Михайловича в Московском кремле. Столбы ограды украшены изразцами, изготовленными в Суздале на фабрике «Дымов керамика» и повторяющими изразец XVII века с изображением двуглавого орла.


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