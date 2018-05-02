В Башкирии на Первомай вывесили флаг Сербии
Курьезный случай произошел в Янауле.
Курьезный случай произошел в Янауле.
В Янауле неизвестные вывесили перевернутый флаг России.
Фотографию непотребства разместила в сети одна из местных жителей.
— Повесьте флаг как положено! Это символ государства! — написала школьница.
Судя по местоположению здания и надписям на фасаде, «неправильный» флаг России повесили на здание районной библиотеки. Примечательно, что флаг Башкирии местные «знатоки» находится в правильном положении.
Забавно, что в такой вариации национальный символ страны превратился во флаг Сербии.
Напомним, что это уже не первый случай, когда муниципальные работники путают цвета российского триколора. В Уфе, например, в 2015 году власти установили огромный баннер с флагом несуществующей страны —