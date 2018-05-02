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17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на Первомай вывесили флаг Сербии

Курьезный случай произошел в Янауле.

В Янауле неизвестные вывесили перевернутый флаг России.

Фотографию непотребства разместила в сети одна из местных жителей.

— Повесьте флаг как положено! Это символ государства! — написала школьница.

Судя по местоположению здания и надписям на фасаде, «неправильный» флаг России повесили на здание районной библиотеки. Примечательно, что флаг Башкирии местные «знатоки» находится в правильном положении.

Забавно, что в такой вариации национальный символ страны превратился во флаг Сербии.

Напомним, что это уже не первый случай, когда муниципальные работники путают цвета российского триколора. В Уфе, например, в 2015 году власти установили огромный баннер с флагом несуществующей страны — бело-красно-синим.

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