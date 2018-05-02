В Башкирии на Первомай вывесили флаг Сербии

В Янауле неизвестные вывесили перевернутый флаг России.

Фотографию непотребства разместила в сети одна из местных жителей.

— Повесьте флаг как положено! Это символ государства! — написала школьница.

Судя по местоположению здания и надписям на фасаде, «неправильный» флаг России повесили на здание районной библиотеки. Примечательно, что флаг Башкирии местные «знатоки» находится в правильном положении.

Забавно, что в такой вариации национальный символ страны превратился во флаг Сербии.