Разницу в выплатах ветеранам к 9 Мая объяснила Абылкасымова
Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова объяснила разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова объяснила разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В разных регионах определяется разный размер в зависимости от возможностей бюджета. Сумма варьируется в зависимости от каждого региона, как определит местный маслихат.
Данный вид расходов относится к компетенции местного бюджета, поэтому принимает решение маслихат. Мы, конечно, рекомендуем всем единообразно устанавливать выплаты ветеранам", — отметила министр в кулуарах после заседания правительства.
Она сообщила, что рекомендованная ведомством сумма соответствует среднему размеру выплат и составляет порядка полумиллиона тенге.
Абылкасымова добавила, что участие ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе в параде в Москве, также определяется возможностями местных бюджетов. Ранее сообщалось, что в Астане участники и инвалиды ВОВ получат по 511 тысяч 135 тенге.