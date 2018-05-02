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15:35 (мск), источник: Tengrinews

Разницу в выплатах ветеранам к 9 Мая объяснила Абылкасымова

Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова объяснила разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В разных регионах определяется разный размер в зависимости от возможностей бюджета. Сумма варьируется в зависимости от каждого региона, как определит местный маслихат.

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Данный вид расходов относится к компетенции местного бюджета, поэтому принимает решение маслихат. Мы, конечно, рекомендуем всем единообразно устанавливать выплаты ветеранам", — отметила министр в кулуарах после заседания правительства.

Она сообщила, что рекомендованная ведомством сумма соответствует среднему размеру выплат и составляет порядка полумиллиона тенге.

Абылкасымова добавила, что участие ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе в параде в Москве, также определяется возможностями местных бюджетов. Ранее сообщалось, что в Астане участники и инвалиды ВОВ получат по 511 тысяч 135 тенге.

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