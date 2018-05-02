Пропавшего в новосибирском селе Березиково мальчика нашли у бабушки

Успешно завершились поиски маленького жителя села Березиково Новосибирской области Егора. Родители мальчика заявили в полицию о его пропаже во вторник, 1 мая. Вечером следующего дня к месту выдвинулись волонтеры поискового отряда «Маяк», но не успели все группы добровольцев добраться до места, как ребенка удалось найти правоохранителям.

— Мы знаем, что его нашли в том же районе, остальные подробности пока нам неизвестны, — рассказали «Комсомольской правде» в поисковом отряде «Маяк».

В пресс-службе Главного управления МВД по области сообщили, что ребенок находился рядом с селом и был все это время у родной бабушки. Найти его удалось примерно в 18:30.