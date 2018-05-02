Пропавшего в новосибирском селе Березиково мальчика нашли у бабушки
С ребенком общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
С ребенком общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Успешно завершились поиски маленького жителя села Березиково Новосибирской области Егора. Родители мальчика заявили в полицию о его пропаже во вторник, 1 мая. Вечером следующего дня к месту выдвинулись волонтеры поискового отряда «Маяк», но не успели все группы добровольцев добраться до места, как ребенка удалось найти правоохранителям.
— Мы знаем, что его нашли в том же районе, остальные подробности пока нам неизвестны, — рассказали «Комсомольской правде» в поисковом отряде «Маяк».
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Сейчас с ним общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, пока неизвестны мотивы поступка мальчика. Как ранее писала «Комсомолка», ребенок до этого не уходил из дома.