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16:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сагадиев высказался о выпускных вечерах с лимузинами

Министр образования призвал не превращать вечер в честь окончания школы в большое шоу.

Источник: Sputniknews.kz
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АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Традицию устраивать банкеты и кататься на лимузинах на школьных выпускных вечерах прокомментировал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.

«Я против того, чтобы выпускники катались на лимузинах, собирали большие суммы и превращали это в большое шоу. Я против этого с моральной точки зрения. Но с другой стороны, я против того, чтобы запрещать детям встречать рассвет и нормально проводить выпускной. Это один раз в 11 лет бывает, я думаю, что нельзя запрещать», — сказал Сагадиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах после заседания правительства.

В июне прошлого года депутаты сената парламента просят правительство ввести запрет на сбор денег с выпускников школ.

В этом году министерством образования и науки в Казахстане 15 июня определена как единая дата проведения торжественного мероприятия по вручению аттестата выпускникам 2017−2018 учебного года.

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