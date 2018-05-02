Сагадиев высказался о выпускных вечерах с лимузинами

«Я против того, чтобы выпускники катались на лимузинах, собирали большие суммы и превращали это в большое шоу. Я против этого с моральной точки зрения. Но с другой стороны, я против того, чтобы запрещать детям встречать рассвет и нормально проводить выпускной. Это один раз в 11 лет бывает, я думаю, что нельзя запрещать», — сказал Сагадиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах после заседания правительства.