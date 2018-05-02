ЕНТ-2018: Родителей и учеников предупредили о мошенниках

«Хотелось бы довести до всех родителей и выпускников — каждый год в преддверии ЕНТ появляются мошенники, которые предлагают якобы коды правильных ответов к вопросам ЕНТ.
Вопрос разработки и хранения тестовых заданий о ЕНТ относятся к закону о государственных секретах. То есть эти коды засекречиваются, и за их секретностью наблюдают не только национальный центр тестирования и министерство образования.
За ним следят несколько специальных служб и органов. Официально заявляю, что никогда не было моментов утечки или моментов продаж (авт. — правильных ответов)", — заявил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов.
Поскольку тесты так тщательно охраняются государством, возможно, что мошенники собирают какие-то задания в интернете или сами составляют их под видом настоящих тестов и правильных ответов к ним, считает вице-министр.
«Это чистой воды мошенничество. Просьба ко всем родителям и ученикам — не поддаваться, и готовиться путем пробных тестов. Желаем благополучно сдать ЕНТ», — добавил Аймагамбетов.