ЕНТ-2018: Родителей и учеников предупредили о мошенниках

Источник: Nur.kz

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«Хотелось бы довести до всех родителей и выпускников — каждый год в преддверии ЕНТ появляются мошенники, которые предлагают якобы коды правильных ответов к вопросам ЕНТ.

Вопрос разработки и хранения тестовых заданий о ЕНТ относятся к закону о государственных секретах. То есть эти коды засекречиваются, и за их секретностью наблюдают не только национальный центр тестирования и министерство образования.

За ним следят несколько специальных служб и органов. Официально заявляю, что никогда не было моментов утечки или моментов продаж (авт. — правильных ответов)", — заявил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов.

Поскольку тесты так тщательно охраняются государством, возможно, что мошенники собирают какие-то задания в интернете или сами составляют их под видом настоящих тестов и правильных ответов к ним, считает вице-министр.