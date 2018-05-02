«Брутальный» костюм Бакауова объяснили в акимате Павлодарской области
В акимате Павлодарской области прокомментировали праздничный наряд акима Булата Бакауова, передает NUR.KZ.
В акимате Павлодарской области прокомментировали праздничный наряд акима Булата Бакауова, передает NUR.KZ.
Как пояснили в
Напомним, ранее мы писали, что глава Павлодарской области покорил Сеть своим необычным одеянием. Многие по достоинству оценили национальный наряд акима — жилет с широким поясом, назвав его «брутальным мужчиной».