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16:04 (мск), источник: Nur.kz

«Брутальный» костюм Бакауова объяснили в акимате Павлодарской области

В акимате Павлодарской области прокомментировали праздничный наряд акима Булата Бакауова, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как пояснили в пресс-службе акимата, 30 апреля на центральной площади Павлодара состоялось завершение празднования Наурыз мейрамы. Аким Павлодарской области, как и многие другие чиновники и простые жители, пришел в национальном наряде, чтобы соответствовать атмосфере праздника. В ведомстве добавили, праздничный костюм из личного гардероба Булата Бакауова.

Напомним, ранее мы писали, что глава Павлодарской области покорил Сеть своим необычным одеянием. Многие по достоинству оценили национальный наряд акима — жилет с широким поясом, назвав его «брутальным мужчиной».

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