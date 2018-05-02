«Брутальный» костюм Бакауова объяснили в акимате Павлодарской области

Как пояснили в пресс-службе акимата, 30 апреля на центральной площади Павлодара состоялось завершение празднования Наурыз мейрамы. Аким Павлодарской области, как и многие другие чиновники и простые жители, пришел в национальном наряде, чтобы соответствовать атмосфере праздника. В ведомстве добавили, праздничный костюм из личного гардероба Булата Бакауова.