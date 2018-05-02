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16:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Экологи вырубят огромную голову Трампа во льдах Арктики

Экологи из финской неправительственной организации «Тающий лед» запустили проект Trumpmore, в рамках которого во льдах Арктики будет высечена гигантская голова президента США Дональда Трампа. Их цель — привлечь дополнительное внимание к теме глобального потепления. Об этом сообщается на сайте проекта.

Ледяная голова Трампа должна стать наглядным примером изменения климата на Земле. По замыслам активистов, со временем ледник будет таять, а вместе с ним и лицо американского президента, который отрицает существование этого феномена.

«Глобальное потепление сегодня — одна из важнейших проблем и тем. Есть еще люди, которые сомневаются, что это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас — так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как растает. Часто люди верят только в то, что видят своими глазами», — отметил председатель группы «Тающий лед» Николас Прието.

Размеры арктической скульптуры будут такими же, как у президентских каменных голов на горе Рашмор: 35 метров в высоту и по 20 в ширину и глубину. Работать над ее созданием в течение месяца собираются финские и монгольские скульпторы. Для реализации проекта организации нужно собрать 400 тысяч евро и найти подходящий ледник.

Дональд Трамп не раз критиковал идею глобального изменения климата, а исследователей этой проблемы называл «сосущими деньги умниками». В августе 2017-го с подачи президента Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, которое предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.

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