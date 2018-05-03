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06:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре вместо рынка построят спортивный комплекс

В Самаре появится новый спортивный комплекс появится на пересечении улиц Революционная и Московское шоссе. Об этом сообщили врио губернатора Дмитрий Азаров и мэр Самары Елена Лупкшкина.

Рынок снесли несколько лет назад. Еще тогда торговцы добивались возвращения контейнеров и 11 металлических складов. Их, кстати снесли по заказу городских властей. Но в суде владельцы проиграли городским представителям.

Работы по благоустройству территории уже стартовали. Сейчас площадку разравнивают для асфальтирования. Часть рабочих занимается тем, что демонтируют оставшиеся объекты рынка.

Кстати, современный спортивный комплекс на площадке планируют построить к чемпионату мира по футболу. Для занятий этим видом спорта там возведут два ангара. Внутри каждого обустроят по два поля.

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