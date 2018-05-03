В Самаре вместо рынка построят спортивный комплекс

Рынок снесли несколько лет назад. Еще тогда торговцы добивались возвращения контейнеров и 11 металлических складов. Их, кстати снесли по заказу городских властей. Но в суде владельцы проиграли городским представителям.

Работы по благоустройству территории уже стартовали. Сейчас площадку разравнивают для асфальтирования. Часть рабочих занимается тем, что демонтируют оставшиеся объекты рынка.