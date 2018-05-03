Ведётся благоустройство территории бывшего рынка на пересечении Московского шоссе и Революционной.К #ЧМ здесь появится современный спортивный комплекс с четырьмя футбольными полями ⚽️— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 2 мая 2018 г.
Сейчас территорию разравнивают для асфальтирования, демонтируют оставшиеся объекты потребрынка pic.twitter.com/rj4Lwg47UV
В Самаре вместо рынка построят спортивный комплекс
В Самаре появится новый спортивный комплекс появится на пересечении улиц Революционная и Московское шоссе. Об этом сообщили врио губернатора Дмитрий Азаров и мэр Самары Елена Лупкшкина.