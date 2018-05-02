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16:32 (мск), источник: Actualitati.md

3 мая в Кишиневе пройдут отключения воды

АО «Apă-Canal Chişinău» призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд.

Источник: Actualitati.md

Без воды останутся жители пр. Г. Виеру, 26, 27, 29, ул. Албишоара, 40−44, в том числе с дробью.

Доставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 20.00. Поставщик планирует работы по замене гидранта по ул. Албишоара. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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