3 мая в Кишиневе пройдут отключения воды
АО «Apă-Canal Chişinău» призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд.
АО «Apă-Canal Chişinău» призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд.
Без воды останутся жители пр. Г. Виеру, 26, 27, 29, ул. Албишоара, 40−44, в том числе с дробью.
Доставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 20.00. Поставщик планирует работы по замене гидранта по ул. Албишоара. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.
Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.