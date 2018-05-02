На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта
Как сообщает Таможенная служба нашей страны, речь о таможенном пункте Скулень, на стороне Румынии. Так, у таможенной службы соседней страны произошла поломка информационной системы,
Как сообщает Таможенная служба нашей страны, речь о таможенном пункте Скулень, на стороне Румынии. Так, у таможенной службы соседней страны произошла поломка информационной системы,
Это сильно замедляет процесс прохождения таможенного контроля и создает заторы. По этой причине движение осложнено на грузовых полосах не только на КПП «Скулень», но и на КПП «Стынка»: на первой среднее время ожидания составляет 50 минут, на второй — 30.
На остальных пунктах пересечения