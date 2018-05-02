На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта

Это сильно замедляет процесс прохождения таможенного контроля и создает заторы. По этой причине движение осложнено на грузовых полосах не только на КПП «Скулень», но и на КПП «Стынка»: на первой среднее время ожидания составляет 50 минут, на второй — 30.