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16:31 (мск), источник: Actualitati.md

На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта

Как сообщает Таможенная служба нашей страны, речь о таможенном пункте Скулень, на стороне Румынии. Так, у таможенной службы соседней страны произошла поломка информационной системы, из-за этого румынские таможенники проводят проверку транспорта вручную.

Источник: Actualitati.md

Это сильно замедляет процесс прохождения таможенного контроля и создает заторы. По этой причине движение осложнено на грузовых полосах не только на КПП «Скулень», но и на КПП «Стынка»: на первой среднее время ожидания составляет 50 минут, на второй — 30.

На остальных пунктах пересечения молдо-румынской границы заторов нет, однако информационная система также не работает. Водителей грузового транспорта призывают воспользоваться менее загруженными таможенными пунктами.

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