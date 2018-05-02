США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса

Источник: NASA

Об этом на пресс-конференции объявили представители аэрокосмического агентства, трансляция шла на сайте организации.

Реактор тестировали с ноября 2017-го по март 2018 года в пустыне штата Невада. Как заявили представители НАСА на пресс-конференции, во время испытаний показатели производительности реактора превысили ожидаемые.

В качестве топлива Kilopower использует уран-235, кроме собственно реактора в установку входят двигатель Стерлинга и генератор переменного тока. Технология позволяет непрерывно производить до 10 киловатт энергии в течение десяти лет.

Как писал портал Spaceflight News, устройство имеет небольшие размеры (сердечник реактора сравним с рулоном бумажных полотенец), оно достаточно легкое, что важно при транспортировке на другие планеты.

В НАСА поясняли, что использовать солнечную энергию на Марсе или на Луне сложно: на спутнике Земли холодная ночь длится 14 дней, на Марсе происходят пыльные бури, которые могут идти несколько месяцев. Поэтому для пилотируемых миссий и для колонизации планет нужен источник энергии, способный работать в экстремальных условиях.

Заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Вильям Герстенмайер 20 апреля подтвердил намерения США создать окололунную орбитальную станцию Lunar Orbital Platform (LOP) — Gateway. По словам Герстенмайера, платформа с экипажем из четырех астронавтов начнет работать в 2025 году, пишет Spaceflight News.

С помощью LOP аэрокосмическое агентство планирует изучить различные аспекты высадки человека на Луну, а также понять, можно ли использовать станцию как промежуточную базу для марсианских миссий. Для программы LOP — Gateway будет использоваться корабль Orion, созданный Lockheed Martin.

Выводить корабль на орбиту спутника Земли будет сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), над которой работает Boeing. Тестовый запуск носителя запланирован на конец 2019 года, ранее его неоднократно переносили.

Ракету планировали впервые запустить сначала в 2016-м, затем в конце 2017 года, позднее НАСА объявило, что SLS полетит в ноябре 2018-го. Скажутся ли сдвиги теста ракеты на лунной программе, в космическом агентстве не уточняли, передавало Reuters.

Lockheed Martin осенью 2017 года также показала проект марсианской орбитальной станции Mars Base Camp. Предполагается, что пилотируемую миссию на Марс отправят не раньше 2028−2030 года.

Президент США Дональд Трам в декабре 2017 года подписал директиву, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. В бюджете на 2019 год возвращение астронавтов на спутник Земли названо одним из «космических приоритетов» Вашингтона.

При этом в марте того же года Трамп распорядился сократить бюджет НАСА, в частности, отказаться от финансирования высадки космического аппарата на спутник Юпитера Европу.