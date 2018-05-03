Особенности королевских свадеб: традиции, долг и любовь

Королева Виктория первой придумала выходить замуж в белом, а с начала XX века обручальные кольца для членов королевской семьи отливают исключительно из валлийского золота.

На протяжении многих столетий королевские свадьбы были своеобразными политическими контрактами, а чувствам жениха и невесты не придавалось большого значения.

Что же изменилось сейчас?

Без любви на благо государства

В средневековой Британии королевские свадьбы проходили без особого шума. Это были скромные церемонии для друзей и ближайших родственников с далеко идущими политическими последствиями. Кроме того, грамотно спланированный брак мог способствовать примирению враждующих стран, либо возвращению спорных территорий. Вот почему королевские дети зачастую оказывались обрученными раньше, чем начинали ходить. Французская принцесса Изабелла де Валуа вышла замуж за 29-летнего Ричарда II, когда ей еще не исполнилось и семи лет.

Личные чувства в таких альянсах, разумеется, не учитывались. Королевские браки были ничем иным, как контрактами, которые заключались за закрытыми дверями на пользу обеих династий. Любовь в это уравнение не входила никак.

Меньше власти — больше интереса

С XI по XVI век королевские свадьбы оставались делом частным, к которым подданных не допускали. Вот коронация, например, похороны или крестины наследника были совсем другим делом, это были государственные церемонии.

Народ должен был знать, что монарх правит не просто так, а с божеского соизволения, что будущий наследник будет христианином, и что умерший король отправлен в мир иной со всеми подобающими почестями.

Брак же был неким промежуточным звеном. Коронация полагалась только монарху, да и похороны короля отличались от похорон простых смертных, а вот свадьба… Ничего нового или особо божественного в ней не было.

Но по мере того, как королевскую власть в Британии все больше ограничивали, королевские свадьбы из сугубо прагматического контракта, до которого подданным дела не было, превратились в большой общенациональный праздник.

Повод хорошо поесть и себя показать

Разумеется, знать на королевских свадьбах присутствовала, и пиры устраивались тоже. Впрочем, в относительно мирное время любой королевский двор (английский и шотландский не исключения) часто устраивал всевозможные празднества практически по любому поводу. Свадебные застолья не являлись особым исключением, кроме тех случаев, когда какой-то августейшей семье удавалось сорвать особо жирный матримониальный куш.

Такой удачей для английской короны оказался, например, брак второго сына Эдуарда III — Лайонела, герцога Кларенса, с Виолантой, дочерью правителя Милана Галеаццо II Висконти.

Надо думать, что Эдуард просто руки потирал, предвкушая возможность расширить свое дипломатическое влияние на северную Италию и, чем черт не шутит, шанс посадить отпрыска английского королевского рода на миланский престол.

Подданные Висконти тоже бурно радовались оттого, что им удалось заполучить для своей принцессы сына одного из самых влиятельных европейских монархов того времени.

Вот свадьба, так свадьба!

Точной информации, как проходила церемония, у нас нет, но весьма вероятно, что собственно бракосочетание состоялось на паперти церкви Санта-Мария-Маджоре, чтобы редким зрелищем могли насладиться не только аристократы, но и народ попроще.

Однако глазам тех, кому происхождение позволило присутствовать за свадебным столом, предстал гораздо более великолепный спектакль.

Авторы хроник были так потрясены роскошествами, что не поскупились на подробности.

Торжественная трапеза состояла из 18 перемен блюд. Каждая смена блюд сопровождалась подношением даров жениху и невесте. Например, после зайца и козленка в соусе из зеленого лука и сладкого уксуса новобрачным преподнесли: золоченые седла и конскую сбрую, украшенные изображением гербов Галеаццо и Кларенса, шесть щитов, пики и стальные шлемы (очень дорогое удовольствие в средние века). Некоторые подношения в виде богатых перевязей и шитых золотом поясов достались и придворным.

Все это великолепие, однако, оказалось совершенно напрасным, поскольку меньше чем через четыре месяца Лайонел умер, по уверению некоторых современников, элементарно объевшись на праздничных пирах.

Так Эдуарду III и не удалось расширить свои политические амбиции на Итальянский полуостров.

А кому-то повезло

Несмотря на то, что все королевские браки заключались по серьезным династическим соображениям, некоторым парам повезло, и они друг друга искренне полюбили.

Такими везунчиками оказались:

Эдуард I и его первая жена Элеонора Кастильская.

Эдуард III и Филиппа Геннегау.

Джон Гонтский (сын Эдуарда III) и Бланш Ланкастерская.

Ричард III (тот самый, смерть которого положила конец войне Алой и Белой роз, и который пал жертвой пропаганды Ланкастеров в лице того же Уильяма Шекспира) и Анна Невилл.

Карл I и французская принцесса Генриетта-Мария

Вполне счастливая семейная жизнь получилась также у Георга III и королевы Шарлотты.

Ну, и, конечно, ни в коем случае нельзя забыть главную королевскую любовную историю: королеву Викторию и принца Альберта.

О нынешнем молодом поколении королевской семьи можно не беспокоиться: и принц Уильям, и принц Гарри вступают, или уже вступили в брак исключительно по любви. И даже их отцу удалось, в конце концов, жениться на женщине, которую он любил всю жизнь, — Камилле Паркер-Боулз.

И другая сторона медали

Пожалуй, больше всего с браком не повезло Георгу IV. Правда, тут вполне можно задать вопрос: с каким браком? Любвеобильный принц был тайно женат на Марии Фицгерберт, что шло вразрез с законом, во-первых, потому что он не спросил разрешения короля, а во-вторых, потому что она была католичкой. Как первого, так и второго делать было категорически нельзя.

Бедняга Георг, еще в бытность принцем, набрал такое количество долгов, что парламент приказал ему срочно жениться. Жениться надо было так, чтобы конституционный комар и носа подточить не мог, и чтобы у страны наконец-то был законный наследник.

В качестве будущей королевы и матери наследника была избрана Каролина Брауншвейгская. Несмотря на то, что будущие супруги так ни разу и не встретились, обручение все-таки произошло, и невеста прибыла в Британию.

Вот тут и началось.

Врагу не пожелаешь

Едва взглянув на будущую жену, Георг пришел в такой ужас, что громко воскликнул: «Я не здоров. Умоляю, подайте бокал бренди!» До некоторой степени жениха можно было понять. Каролина, по свидетельствам историков, была невысокой, толстой и некрасивой, ей не хватало здравого смысла и скромности, и вдобавок она редко меняла нижнее белье и еще реже мылась.

Кстати, разочарование было взаимным. Каролина, познакомившись с будущим мужем, призналась графу Малмсбери, что принц «очень толстый, и вовсе не такой красивый, как на портрете».

Все это, однако, не имело никакого значения, и крайне недовольную друг другом пару обвенчали 8 апреля 1795 года.

Весь свадебный день принц угрюмо пил, и первую брачную ночь провел в (слава богу, не горящем) камине, куда свалился пьяным. Где и пролежал до утра.

Каролина тем не менее родила ему девочку, которую назвали Шарлотта Августа в честь двух августейших бабушек.

Вскоре после ее рождения супруги расстались.

Под покровом тайны

Английская история может похвастаться и двумя тайными свадьбами. Правда, обе относятся к далекому средневековью.

Будущий Вильгельм Завоеватель обвенчался с Матильдой Фламандской в обстановке такой секретности, что никто до сих пор не может с уверенностью сказать, где и когда это произошло. Тайна была необходима, чтобы не провоцировать недовольства папы римского, который этот брак запретил.

Традицию продолжил Эдуард IV Йоркский, который тайно обвенчался с прекрасной, но совершенно не королевской вдовой Елизаветой Вудвилл.

Знать была возмущена, а ближайший друг, наставник и советник короля граф Уорик, который как раз занимался организацией брака Эдуарда с французской принцессой, настолько обиделся, что перешел на сторону Ланкастеров.

Платье, подружки, букет

Королева Виктория положила начало сразу нескольким королевским свадебным традициям.

Она была первой королевской невестой, венчавшейся в белом платье. До XIX века дамы могли отправляться в церковь в платье любого цвета по собственному усмотрению. Самыми популярными цветами были голубой, и, как ни странно, черный.

Виктория же нарядилась в белое, потому что хотела, чтобы ее было как можно лучше видно собравшимся подданным, которые плотными рядами выстроились на пути следования свадебного кортежа.

Виктория впоследствии написала в дневнике: «На мне было белое атласное платье с очень пышным воланом из хонитонского кружева, такого, как делали в старину».

«На Виктории было белоснежное платье. Она тем самым показывала миру, что она чиста и невинна, и будет отличаться от других беспутных монархов», — говорит историк Кейт Уильямс.

Она ввела в моду длинные шлейфы, которые несли подружки невесты.

Задача им выдалась нелегкая: шлейф брачующейся королевы был длиной почти в пять с половиной метров, и для того, чтобы его элегантно нести, понадобилось 12 аристократок.

Именно Виктория санкционировала первое появление королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Она пожалела многочисленные толпы людей, собравшихся на свадьбу ее дочери принцессы Виктории, которым не удалось близко полюбоваться на августейшую чету.

Поцелуй на балконе — гораздо более позднее добавление к ритуалу.

И еще Виктория была первой королевской невестой, в чьем букете присутствовала веточка мирта, как символа вечной любви. Позже отросток этой веточки посадили в любимом «домашнем» дворце королевы на острове Уайт. Из этого отростка и вырос куст, который с тех пор исправно снабжает королевских невест.

Кольцо, валлийское кольцо!

В начале XX века королевская семья получила в подарок самородок, добытый на шахте Клогай Сент-Дэвид в Северном Уэльсе.

Из этого золота были сделаны кольца:

матери нынешней королевы, жены Георга VI.

самой Елизаветы II.

ее сестры, принцессы Маргарет.

ее дочери, принцессы Анны.

ее невестки, принцессы Дианы.

Уже из другого золота с той же шахты были сделаны кольца.

Сары, герцогини Йоркской.

герцогини Корнуолльской, жены принца Чарльза.

герцогини Кембриджской, жены принца Уильяма.

Судя по всему, кольцо Меган Маркл тоже будет сделано из валлийского золота, хотя пока и неизвестно, из какого месторождения.

Логистика процесса

Организация королевского бракосочетания ложится на плечи лорда-гофмейстера, который по совместительству носит титул импрессарио торжеств Ее Величества.

В его обязанности входит также составление списка приглашенных (пожелания брачующейся пары, разумеется, учитываются, если они не противоречат протоколу).

Кроме того он распределяет места в соборе или церкви, где происходит венчание. Занятие это крайне сложное, учитывая, что в Вестминстерском аббатстве, например, только 800 гостей из 2000 могут рассчитывать на то, чтобы хоть что-то увидеть. Поэтому вам будет сразу ясно, на какой ступеньке иерархической лестницы вы находитесь, если вас посадили туда, где и намека на свадебное платье нет.

И зачем им так много имен?!

Любая невеста, вступающая в королевскую семью, должна назубок знать имена жениха. Мало того, что выходить замуж приходится на глазах у нескольких сотен гостей, так еще и не следует забывать, что где-то 700 миллионов граждан самых разных стран смотрят церемонию по телевизору.

Леди Диана Спенсер, например, урок выучила плохо, и во время венчания назвала своего жениха Филипом Чарльзом Артуром Джорджем вместо Чарльза Филипа Артура Джорджа.

Кей Миддлтон с такой же непростой задачей справилась блестяще.

День и ночь

Казалось бы, никому в наше время не придет в голову устраивать свадьбу на ночь глядя.

Между тем вплоть до середины XIX века королевские свадьбы игрались когда угодно и где угодно.

В конце концов, они были сугубо частным делом, а все важные моменты уже и так были решены за закрытыми дверями министрами и советниками.

Особенно отличился Яков II: свадьба его дочери Марии с принцем Оранским Вильгельмом состоялась в ее собственной спальне в Сент-Джеймсском дворце в 9 часов вечера!

«Может дело доходить до тела, все в порядке, закрывайте дверь»

Чтобы брак в глазах церкви считался свершившимся, молодые должны были вступить в интимные отношения, отказ мог быть поводом для развода. Примеров в истории предостаточно, причем далеко не только в Англии.

И если сейчас никому и в голову не придет отрывать счастливую пару от этого богоугодного дела, так было далеко не всегда. Особенно с королями. В этом случае даже прелюдия к интиму проходила с выполнением множества церемоний.

По окончанию свадебного пира молодых надо было торжественно освободить от богатых нарядов.

Сначала придворные дамы медленно и со вкусом раздевали молодую супругу и укладывали ее в кровать.

Только после этого в комнате появлялся и молодой супруг в ночной рубашке и в сопровождении развеселых, грубоватых и сильно напившихся друзей.

И вот начиналось главное веселье. Сначала все присутствующие должны были выпить специальный «благословляющий» напиток, куда входило горячее вино с молоком, яйцами, сахаром и специями. А уж потом начиналась веселая игра под названием «брось чулок».

На самом деле роль чулка не вполне понятна: некоторые историки социальных традиций утверждают, что чулок бросал в своих подданных король уже ПОСЛЕ того, как молодые скрепили брак делом, чтобы все убедились в чистоте и невинности невесты. Другие пишут, что, выпив кошмарную смесь из вина, молока и яиц, гости королевской опочивальни начинали по очереди пытаться накинуть чулок на голову невесты. Считалось, что те, кому это удавалось, в самом скором времени вступят в удачный брак.

Все-таки согласитесь, что современная традиция бросания букета носит несколько более цивилизованный характер.