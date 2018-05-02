Байкеров-участников мотопробега «Дороги Победы» не пустили в Польшу

Источник: Клопс.ru

Конфликт произошёл, так как от граждан Евросоюза, которые участвовали в пробеге «Дороги Победы — на Берлин», потребовали снять символику «Ночных волков». Перейти границу удалось только полякам.

«Европейцев не пустили в Европу. <…> Ситуация отвратительная. Закона на границе не существует, как впрочем и на государственном уровне тоже. Немцев держат до сих пор. Связи пока нет», — написал Александр «Хирург» Залдастанов.

Лидер «Ночных волков» также добавил, что один из польских пограничников срезал с себя шевроны в знак солидарности и поддержки.