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17:33 (мск), источник: Actualitati.md

Водителей будут наказывать за повреждение дорог

Теперь, если на дороги с капитальной и легкой структурой будет падать грязь или стройматериалы с колес автомобилей, владельцы машин будут наказываться штрафом от 12 до 24 условных единиц и тремя штрафными баллами.

Источник: Actualitati.md

Также штрафы введены и за перевозку грузов, размеры которых превышают допустимые, или массовая нагрузка на ось не совпадает с информацией, указанной в разрешении. Наказывать будут и за несоответствие маршруту и времени следования, указанным в разрешении. Под санкции попадает и несоблюдение перевозчиком специальных требований к перевозке и безопасности, указанных в авторизации или в заключении полиции. Для физических лиц штрафы составляют от 75−100 долларов, для юридических- от 150 до 200.

Штраф ждет автовладельцев за нарушение ограничений на движение относительно всех транспортных средств, когда температура воздуха превышает 30 °C. Это обойдется физическим лицам суммой от 60 до 90 долларов, юридическим- от 240 до 300.

В то же время проезд по национальным дорогам на гусеницах, на шинах с протекторами, гужевого транспорта, и не оборудованных соответствующим образом машин, перевозящих грузы, чревато штрафами для физлиц от 18 до 30 долларов, для юридических — от 90 до 120.

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