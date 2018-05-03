На матче «Крылья Советов» — «Кубань» выступит Ёлка

Хиты в исполнении популярной российской поп-рок певицы прозвучат на «Самара Арене» сразу после игры самарского клуба и футбольной команды из Краснодара в рамках тура ФНЛ.

Cам матч пройдет на «Самара Арене» 6 мая в 17.00. Перед началом болельщиков ждет развлекательная программа. Хедлайнером футбольного праздника станет певица Ёлка, кстати, ярая фанатка футбола. Она выйдет на сцену «Самара Арены» сразу после матча.