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07:00 (мск), источник: Pro Город Самара

На матче «Крылья Советов» — «Кубань» выступит Ёлка

Матч состоится уже 6 мая.

Хиты в исполнении популярной российской поп-рок певицы прозвучат на «Самара Арене» сразу после игры самарского клуба и футбольной команды из Краснодара в рамках тура ФНЛ.

Cам матч пройдет на «Самара Арене» 6 мая в 17.00. Перед началом болельщиков ждет развлекательная программа. Хедлайнером футбольного праздника станет певица Ёлка, кстати, ярая фанатка футбола. Она выйдет на сцену «Самара Арены» сразу после матча.

Ожидается, что второй тестовый матч станет самым массовым по числу гостей домашним матчем «Крыльев Советов» в 21-м веке: его посетит рекордное количество болельщиков — свыше 40 тысяч человек.

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