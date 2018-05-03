На матче «Крылья Советов» — «Кубань» выступит Ёлка
Матч состоится уже 6 мая.
Матч состоится уже 6 мая.
Хиты в исполнении популярной российской
Cам матч пройдет на «Самара Арене» 6 мая в 17.00. Перед началом болельщиков ждет развлекательная программа. Хедлайнером футбольного праздника станет певица Ёлка, кстати, ярая фанатка футбола. Она выйдет на сцену «Самара Арены» сразу после матча.
Ожидается, что второй тестовый матч станет самым массовым по числу гостей домашним матчем «Крыльев Советов» в 21-м веке: его посетит рекордное количество болельщиков — свыше 40 тысяч человек.