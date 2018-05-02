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18:35 (мск), источник: Informburo.kz

Дожди ожидаются на большей части Казахстана 3 мая

На большей части республики пройдут дожди, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами ожидается гроза, туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 40% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на четверг, 3 мая, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днём 12−14 тепла.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 10−12 градусов тепла, днём 20−22 тепла.

В Акмолинской области 3 мая переменная облачность, днём дождь, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём 10−15 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза. Температура ночью 8−13 градусов, днём 20−25 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, дождь. Температура ночью 10−15 градусов тепла, днём 18−23 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 10−15 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15−20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 8−13 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 4−9 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

В Западно-Казахстанской области 3 мая переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью дождь, туман. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 10−15 градусов тепла.

В Костанайской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 15−20 тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 6−11 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 26−31 тепла.

В Павлодарской области пасмурно, ночью и днём дождь, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 9−14 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, днём дождь, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 10−15 тепла.

В Южно-Казахстанской области ясно, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

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