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18:33 (мск), источник: Publika.md

Необычный ковёр скоро появится в центре Кишинёва

В Кишиневе через несколько дней появится еще один мурал. На улице 31 августа на трехстах квадратных метрах рисуют традиционный ковер. Автор — кишиневский дизайнер, выигравший конкурс стрит-арта.

Источник: Publika.md

«Это наша традиция — вешать ковры на стены. Так было у моих бабушки с дедушкой, и у меня в квартире тоже есть ковер», — сказал дизайнер Николай Морозов.

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Приготовили для мурала 250 килограммов краски. Чтобы успеть в намеченный срок, художники работают с раннего утра до позднего вечера.

«Для этого ковра мы заказали спрей-краску на акриловой основе. Составили палитру из 21-го цвета. Зеленого, например, есть разные оттенки. Один теплее, другой — холоднее», — сообщил Николай Морозов.

Работа художников уже привлекла внимание горожан.

Поддержала художников независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.

Конкурс стрит-арта организовал оператор мобильной связи. Участие в нем приняли более двухсот художников.

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