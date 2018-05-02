Необычный ковёр скоро появится в центре Кишинёва

«Это наша традиция — вешать ковры на стены. Так было у моих бабушки с дедушкой, и у меня в квартире тоже есть ковер», — сказал дизайнер Николай Морозов.

Приготовили для мурала 250 килограммов краски. Чтобы успеть в намеченный срок, художники работают с раннего утра до позднего вечера.



«Для этого ковра мы заказали спрей-краску на акриловой основе. Составили палитру из 21-го цвета. Зеленого, например, есть разные оттенки. Один теплее, другой — холоднее», — сообщил Николай Морозов.



Работа художников уже привлекла внимание горожан.



Поддержала художников независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.



Конкурс стрит-арта организовал оператор мобильной связи. Участие в нем приняли более двухсот художников.