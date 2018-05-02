Необычный ковёр скоро появится в центре Кишинёва
В Кишиневе через несколько дней появится еще один мурал. На улице 31 августа на трехстах квадратных метрах рисуют традиционный ковер. Автор — кишиневский дизайнер, выигравший конкурс
В Кишиневе через несколько дней появится еще один мурал. На улице 31 августа на трехстах квадратных метрах рисуют традиционный ковер. Автор — кишиневский дизайнер, выигравший конкурс
«Это наша традиция — вешать ковры на стены. Так было у моих бабушки с дедушкой, и у меня в квартире тоже есть ковер», — сказал дизайнер Николай Морозов.
Приготовили для мурала 250 килограммов краски. Чтобы успеть в намеченный срок, художники работают с раннего утра до позднего вечера.
«Для этого ковра мы заказали
Работа художников уже привлекла внимание горожан.
Поддержала художников независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.
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