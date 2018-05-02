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20:53 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму открывается новый детский лагерь — Гончарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Этим летом новый загородный лагерь открывается в Симферопольском районе в поселке Николаевка, куда впервые заедут дети в начале курортного сезона.

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

«В этом году стало на 1 лагерь больше. Мы рады появлению нового детского оздоровительного лагеря в Симферопольском районе в поселке Николаевка. В этом году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением не менее 76% крымских детей школьного возраста», — отметила Гончарова, добавив, что часть детей будет отдыхать в пришкольных лагерях, на тематических площадках, лагерях при центрах детско-юношеского творчества, которых на полуострове насчитывается четыре сотни.

Прежде чем отправлять детей на отдых, в министерстве рекомендуют ознакомиться с реестром оздоровительных учреждений Республики, опубликованном на сайте Минобразования РК.

Этим летом в Крыму будет работать 69 стационарных оздоровительных лагерей для детей. Как и в прошлом году, весь летний сезон будет работать специальная комиссия, которая проконтролирует процесс оздоровления в детских лагерях. В 2017 году было осуществлено 70 выездов комиссии в оздоровительные центры.

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