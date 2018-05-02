ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в мае

Весь месяц в круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 22-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. По четным числам с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр. Партизанском, 75 (60 км/ч) и на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч). По нечетным в то же время — на ул. Кабушкина, 86 (60 км/ч) и на ул. Казинца, 49 (60 км/ч).
Фиксировать нарушения с 21.00 до 3.00 спидкамы будут на участках дорог: 2, 12, 16 мая — по пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул. Казинца, 49 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Партизанскому, 23 (60 км/ч) и пр. Партизанскому, 108 (60 км/ч); 3, 13, 17 мая — по пр. Победителей, 4 (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр. Партизанскому, 75 (60 км/ч), ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), пр. Независимости, 99 (60 км/ч); 4, 8, 14, 18, 22, 26, 30 мая — пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч), пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч), пр. Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Партизанский, 23 (60 км/ч); 5, 9, 15, 19, 23, 27, 31 мая — пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч), пр. Победителей, 4 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), 6 и 20 мая — пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Казинца, 49 (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр. Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч).
7 и 21 мая в это же время спидкамы установят по ул. Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), пр. Победителей, 4 (60 км/ч), пр. Независимости, д. 131 к.2 (60 км/ч), пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч); 10, 24, 28 мая — пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Казинца, 49 (60 км/ч), пр. Партизанский, 23 (60 км/ч), пр. Победителей, д. 53, к.1 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 24 (60 км/ч); 11 мая — пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр. Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), пр. Победителей, 4 (60 км/ч); 25 мая — ул. Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), пр. Победителей, 4 (60 км/ч), пр. Независимости, д. 131 к.2 (60 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч); 29 мая — ул. Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч).