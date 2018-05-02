ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в мае

Весь месяц в круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 22-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. По четным числам с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр. Партизанском, 75 (60 км/ч) и на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч). По нечетным в то же время — на ул. Кабушкина, 86 (60 км/ч) и на ул. Казинца, 49 (60 км/ч).