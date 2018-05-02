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18:37 (мск), источник: ТАСС

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

«Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией», — сказала Бродская. По ее словам, в ближайшее время будет известно о месте и дате похорон Вадима Мулермана. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

«Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги, — отметила Бродская. — Мне безумно, безумно жалко его по-человечески». «Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», — напомнила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман — первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом» и многих других.

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