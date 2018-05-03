В Загородном парке установят новые современные аттракционы

Хорошая новость для всех, кто проживает недалеко от загородного парка. Там планируют провести благоустройство. Об этом стало известно во время проверки главой региона маршрутов ЧМ-2018 и общественных мест областного центра.

Так, в планах в 2019 год у ведомства установка современных аттракционов. Кроме того, они будут работать как в летнее времени, так и для зимой. Это необходимо для организации комфортных зон для семейного отдыха.