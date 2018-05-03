Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Загородном парке установят новые современные аттракционы

Они будут работать в любое время года.

Источник: AP 2018

Хорошая новость для всех, кто проживает недалеко от загородного парка. Там планируют провести благоустройство. Об этом стало известно во время проверки главой региона маршрутов ЧМ-2018 и общественных мест областного центра.

Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству разработать концепцию развития территории Загородного парка.

Так, в планах в 2019 год у ведомства установка современных аттракционов. Кроме того, они будут работать как в летнее времени, так и для зимой. Это необходимо для организации комфортных зон для семейного отдыха.

Для этого, по словам Дмитрия Азарова, необходимо привлечь к работе лучших ландшафтных дизайнеров.

 — Загородный парк должен стать парком мирового уровня, — сказал Дмитрий Азаров.

Все новости региона
В Новокуйбышевске осудили женщину, которая «набросилась» на полицейского с оскорблениями
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
«Приморским партизанам» в третий раз дали длительные сроки
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь