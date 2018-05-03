В Загородном парке установят новые современные аттракционы
Они будут работать в любое время года.
Они будут работать в любое время года.
Хорошая новость для всех, кто проживает недалеко от загородного парка. Там планируют провести благоустройство. Об этом стало известно во время проверки главой региона маршрутов ЧМ-2018 и общественных мест областного центра.
Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству разработать концепцию развития территории Загородного парка.
Так, в планах в 2019 год у ведомства установка современных аттракционов. Кроме того, они будут работать как в летнее времени, так и для зимой. Это необходимо для организации комфортных зон для семейного отдыха.
Для этого, по словам Дмитрия Азарова, необходимо привлечь к работе лучших ландшафтных дизайнеров.
— Загородный парк должен стать парком мирового уровня, — сказал Дмитрий Азаров.