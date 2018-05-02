На Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Уже в ночь на 3 мая в горных районах региона будут заморозки — до минус 2. Утром может быть туман, а днём большую часть области охватят дожди с грозами. Днем воздух прогреется до плюс 11−16 градусов, а на юге — до плюс 24. Ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.