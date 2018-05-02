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21:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южный Урал идут грозы и сильный ветер

3 мая большую часть Челябинской области охватят грозы.

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Источник: РИА "Новости"

3 мая на Южном Урале ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщают в челябинском Гидрометцентре.

Уже в ночь на 3 мая в горных районах региона будут заморозки — до минус 2. Утром может быть туман, а днём большую часть области охватят дожди с грозами. Днем воздух прогреется до плюс 11−16 градусов, а на юге — до плюс 24. Ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.

В Челябинске днём будет плюс 14 градусов, а скорость ветра составит 6−11 метров в секунду. Горожанам лучше прихватить зонтики — пройдут дожди с грозами.

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