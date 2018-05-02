2 мая отмечается Всемирный день тунца

Источник: AP 2018

Тунец — одна из самых известных и популярных рыб, употребляемых в пищу. Его даже наравне с лососем называют морской курицей, сравнивая с мясом курицы как с самым популярным среди прочих птиц.

В среднем, взрослая особь тунца весит 60−70 кг и достигает 1,5−2 метра в длину. Самая крупная особь среди зарегистрированных была поймана в Японии: рыба весила 684 кг, а ее длина составляла 4,6 метров. А в январе 2013 года в той же Японии выловили тунца весом в 222 кг. Его продали на аукционе за рекордную сумму — 1 млн 760 тысяч долларов.

Когда-то тунца и вовсе не воспринимали как рыбу. Цвет его мяса не бледный, как у большинства рыб, а ярко красный, как у говядины.

Причиной такой необычной окраски является миоглобин — вещество, которое вырабатывается в мышцах тунца, чтобы организм рыбы был устойчив к повышенным нагрузкам.

Тунец двигается много и очень быстро: его скорость достигает 80 км/ч. Однако тунец популярен отнюдь не за свои спортивные достижения.

В первую очередь, его мясо богато белком: в тунце его содержится до 30%. Более того, в нем содержатся витамины (в особенности витамин D), кальций, фосфор, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, и все это при относительно низкой калорийности.

Читайте также Пластиковый мусор нашли внутри медуз

Во всем мире тунца настолько полюбили, что его популяция начала стремительно сокращаться. Хоть на долю мигрирующих видов тунца приходится 20% стоимости всех морских рыболовных промыслов, с начала его промысла в середине ХХ века популяция тунца сократилась на 4%.

Что касается самого крупного вида — тихоокеанского тунца — за последние 40 лет его численность в восточной Атлантике сократилась на 72%, а в западной — на 82%. Сегодня промыслом этой рыбы занимается более 80 стран мира.

В результате, в декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и провозгласила 2 мая всемирным Днем тунца. Отмечать его рекомендуется в соответствии с национальными приоритетами, повышая осведомленность о ценности тунца, угрозах его популяции, экономических и социальных аспектов тунцовых запасов, а также рассказывать о передовых наработках в этой сфере.

И естественно, в этот день стоит воздержаться от блюд из тунца.

Это не первый и вряд ли последний праздник в честь рыбы, который отмечают в мире. В некоторых странах существуют национальные праздники с подобной тематикой, однако отмечают их ровно наоборот.

День рыбы, Япония

Местные жители называют этот праздник Кинго Мацури. Ежедневно на прилавках рынков Японии и так простираются горы свежей рыбы, а 2 мая ее можно встретить на каждом углу. Сырую рыбу тоннами поедают в виде тартаров, крудо, севиче и сашими, а также в составе более привычных нам роллов и суши.

Также ее маринуют, жарят на сковороде и на открытом огне, варят в соевом соусе или кипящем масле и даже делают из нее колбасу и сосиски. Еще местные жители любят сушеную рыбу: знакомый нам тунец, высушенный, прокопченный и затем натертый в стружку, может храниться долгое время и считается дорогим подарком.

Особенно трепетно японцы относятся к подбору соусов к блюду и его внешнему виду: на тарелках иногда подают настоящие произведения искусства.

Также в этот день повсеместно проводятся мастер-классы, посвященные тому, как правильно выбрать, очистить от чешуи и разделать сырую рыбу.

День сельди, Нидерланды

В одну из июньских суббот в один из голландских портов приходит первый за сезон траулер со свежей сельдью. Именно этот улов считается самым удачным, поскольку рыба достигает своего идеального размера и степени жирности. Нередко можно услышать, как местные жители называют праздник «Днем флажков», поскольку часто сельдь продают с воткнутыми деревянными палочками с флагом страны на конце, чтобы не пачкать руки рыбой.

Читайте также Как киты едят в воде и не захлебываются?

Судно, первым зашедшее в гавань с уловом, получает денежный приз — это происходит обычно в начале недели.

Сельдь сразу засаливают и в субботу по традиции первый бочонок отправляют в подарок в королевский дворец, а второй уходит с молотка на аукционе.

Все средства от продажи второго бочонка идут на благотворительность, а оставшаяся сельдь расходится по торговым лавкам. Продавцы в национальных костюмах прямо за прилавком ловко разделывают сельдь и подают ее с луком и соленым огурцом в булочке.

Также в честь праздника специально для туристов проходят экскурсии по гавани, заполненной современными судами и древними парусниками, а рядом с причалом в порту Схефенинген проходят конные состязания.

День лосося, США

С каждым годом все больше и больше американцев празднуют День лосося. Не во всех штатах, впрочем — пока что в начале октября этот праздник отмечают, в основном, в Калифорнии, Иллинойсе и Орегоне. Он проходит в рамках пропаганды здорового питания в Америке, поскольку лосось так же, как и тунец, богат большим количеством витаминов, микро- и макроэлементов, а также содержит жирные кислоты омега-3.