Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Членство в СЕ без права голоса за 33 миллиона - РФ не интересует
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
21:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Финский шенген в мае будут оформлять 2,5 недели

Из-за праздников сроки выдачи виз в Санкт-Петербурге увеличились.

Источник: Комсомольская правда

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщает, что из-за праздников визы будут делаться дольше обычного. Если традиционного шенген туристам успевали подготовить за 14 дней. То сейчас придется ждать 18 суток.

Это стоит учитывать тем, кто торопиться в отпуск. Если подать документы 3 мая, то назад паспорт с визой можно будет забрать только 21 мая. Если 4-го — то 22-го мая.

Задержки вызваны и уже прошедшими праздниками.

9 мая визовый центр Финляндии и генконсульство будут закрыты.

Кроме того, как обычно на праздники и длинные выходные на российско-финской границе скапливаются автомобильные пробки. Пик выезда в страну тысячи озер уже миновал. Туда автомобилисты стремились 28—29 апреля. На данный момент время ожидания на пунктах пропуска (въезды из Финляндии в России через Ленобласть) составляет 20−40 минут и постепенно увеличивается.

Все новости региона
 Скончался певец Вадим Мулерман - одна из самых ярких эстрадных звезд 60-х
Лазарев и Гусева нагрянули в Лиссабон на день рождения Киркорова
Правящая партия в Армении поддержит оппозиционного кандидата
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Биржевой курс доллара превысил отметку 64 рубля
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
В Британии миллиардера подозревают в работе на Москву
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Восемь лет без права на победы Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь