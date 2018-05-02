Финский шенген в мае будут оформлять 2,5 недели

Источник: Комсомольская правда

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщает, что из-за праздников визы будут делаться дольше обычного. Если традиционного шенген туристам успевали подготовить за 14 дней. То сейчас придется ждать 18 суток.

Это стоит учитывать тем, кто торопиться в отпуск. Если подать документы 3 мая, то назад паспорт с визой можно будет забрать только 21 мая. Если 4-го — то 22-го мая.

Задержки вызваны и уже прошедшими праздниками.

9 мая визовый центр Финляндии и генконсульство будут закрыты.