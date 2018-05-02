Финский шенген в мае будут оформлять 2,5 недели

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщает, что из-за праздников визы будут делаться дольше обычного. Если традиционного шенген туристам успевали подготовить за 14 дней. То сейчас придется ждать 18 суток.
Это стоит учитывать тем, кто торопиться в отпуск. Если подать документы 3 мая, то назад паспорт с визой можно будет забрать только 21 мая. Если 4-го — то 22-го мая.
Задержки вызваны и уже прошедшими праздниками.
9 мая визовый центр Финляндии и генконсульство будут закрыты.
Кроме того, как обычно на праздники и длинные выходные на российско-финской границе скапливаются автомобильные пробки. Пик выезда в страну тысячи озер уже миновал. Туда автомобилисты стремились 28—29 апреля. На данный момент время ожидания на пунктах пропуска (въезды из Финляндии в России через Ленобласть) составляет 20−40 минут и постепенно увеличивается.