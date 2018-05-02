«Матерям-328» отказали во встрече с Лукашенко: голодовка продолжается

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Администрация президента приняла родственников осужденных за наркотики — членов организации «Матери-328», встреча в ведомстве продолжалась более двух часов, передает корреспондент Sputnik.

Шестой день в двух населенных пунктах Беларуси — в Калинковичах и под Пуховичами — продолжается голодовка родственников осужденных за незаконный оборот наркотических средств.

Члены инициативы «Матери-328» добились встречи в Администрации президента, которая прошла в среду и длилась более двух часов. Ее назначили по инициативе замглавы администрации Натальи Кочановой на следующий день после того, как матери начали голодовку.

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«Жизнь родителя — это его ребенок, не президент и не политика. Люди ждут», — говорили в ожидании окончания встречи участники группы.

Но именно на президента надеются те, кто объявил голодовку. Выйдя из дверей приемной, участница встречи Лиана Шуба признала, что ее итоги не многим отличаются от писем, которые матери осужденных посылают в администрацию несколько лет подряд. Некоторыми результатами встречи они остались довольны, но голодовку продолжат.

Чего просят матери осужденных.

На протяжении нескольких лет в парламенте участникам группы «Матери-328» обещают рассмотреть проект изменений в существующее антинаркотическое законодательство. Белорусский опыт борьбы с наркотиками довольно успешен, распространение наркотиков предполагает до 13 лет лишения свободы, если нет отягчающих обстоятельств.

С момента принятия «антинаркотического декрета» в 2015 году снизилось количество состоящих на учете наркозависимых и число передозировок с летальным исходом.

Но матери заключенных утверждают, что под видом торговцев наркотиками в суды нередко попадали потребители. Если попросту — употребление наркотиков в компании суд может трактовать как сбыт.

Глава наркоконтроля МВД Геннадий Казакевич заявлял, что «наркомана нужно лечить, наркоторговца — сажать» и отмечал, что ведомство нацелено на поиск крупных поставщиков. Вместе с тем в тюрьмах сидят и те, при ком было обнаружено небольшое количество вещества.

«Они ведь пушечное мясо».

После приема матери осужденных продемонстрировали схему, на которой отметили крупных поставщиков, «закладчиков» и простых потребителей и призвали обратить внимание на первых, не осуждая на внушительные сроки последних и даже закладчиков.

Схема, продемонстрированная «Матерями-328».

«Это пушечное мясо», — заверили женщины и попросили у чиновников создания комиссии по пересмотру дел осужденных по наркотической статье. В этом им категорически отказали.

«Я сама понимаю, что это невозможно, пришлось разобраться в законодательстве, но как у матери у меня остается надежда на то, что президент все может решить», — рассказала мать осужденного Шуба.

Она признала, что во время приема порой матери и сами служащие администрации переходили на крик. Матерям простили эмоции, приняли во внимание голодовку и попросили: «Девочки, но вы же, пожалуйста, кушайте».