Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Является ли сексуальная зависимость расстройством? У специалистов мнения на этот счет расходятся, однако два сексоголика рассказывают о своем личном, непростом опыте.
Является ли сексуальная зависимость расстройством? У специалистов мнения на этот счет расходятся, однако два сексоголика рассказывают о своем личном, непростом опыте.
«В худшие дни даже пять раз в день заниматься сексом было недостаточно», — признается мать троих детей 37-летняя Ребекка Баркер, рассказывая о своем непреодолимом сексуальном влечении, четыре года назад полностью завладевшем ее жизнью и разрушившим отношения с близким человеком.
Это пристрастие вынуждало ее постоянно требовать секса от ее тогдашнего гражданского мужа.
«Это буквально было первым, о чем я думала, просыпаясь по утрам, это было совершенно неотвязно, — рассказывает Ребекка. — Мне казалось, что всё вокруг мне напоминает именно об этом. Я думаю, что это было связано с моей депрессией и нехваткой серотонина. Как будто все мое тело жаждало только этого».
«Секс на мгновения придавал мне сил, но пять минут спустя мне снова начинало хотеться. Я стала затворницей. Я сидела дома, потому что мне было стыдно, что это всё, о чем я думаю. И даже несмотря на то, что никто не мог читать мои мысли, я чувствовала себя неловко в компании», — продолжает женщина.
Полностью изменила жизнь
Сексуальная аддикция серьезно сказалась на отношениях Ребекки и ее партнера, и даже несмотря на то, что поначалу ему было приятно ее возросшее внимание, в конце концов они расстались.
«Поначалу он нормально это воспринял, но ближе к концу совершенно не мог меня понять. Спустя несколько месяцев он стал задавать вопросы о том, почему и откуда это все взялось? Он обвинял меня в том, что у меня с
В ноябре 2014 года Ребекка решила сделать перерыв в отношениях со своим партнером и переехала на время к своей матери.
«Перед тем как уехать, я сказала ему, что мне надо отдохнуть. Он меня отпустил, но после этого наши отношения довольно быстро завершились. Я в тот момент уже ходила к психиатру, и она все время твердила, что может предложить мне другое лекарство, но ни разу не сказала, что существуют группы поддержки или
Диагноз «депрессия» был поставлен Ребекке в 2012 году после рождения ее третьего ребенка. После того, как в 2014 году ей стало хуже и развилась ее сексуальная зависимость, она сменила работу, рассталась с гражданским мужем и переехала жить во Францию.
«Я изменила свою жизнь, чтобы побороть свою депрессию и зависимость, и мне это помогло», — признается она.
К этому призывает крупнейшая в Британии благотворительная организация Relate, оказывающая психологическую помощь семейным парам.
Что такое сексуальная зависимость?
Организация Relate определяет сексуальную зависимость как «сексуальную активность любого рода, которая выходит
Количество
Из них самую большую группу в 31% составляют мужчины в возрасте 26−35, 1% — моложе 16-ти лет, и 8% — старше 55-ти.
Ожидается, что в мае 2019 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) одобрит включение «обсессивно-компульсивного расстройства на сексуальной почве» в новое издание своего справочника «Международная классификация болезней».
Эксперты Национальной службы здравоохранения в Британии расходятся во мнении относительно того, является ли сексуальная зависимость расстройством, и в настоящий момент не оказывают психологическую поддержку по этому вопросу, перенаправляя пациентов в благотворительную службу Relate.
Расплата за секс
Грэм — просивший изменить его имя — признается, что его сексуальная обсессия привела к тому, что он начал изменять жене с «сотней» проституток, что в свою очередь вызвало у него душераздирающее чувство вины.
«Когда у тебя такая полномасштабная аддикция, то ты только об этом и думаешь, с утра и до вечера. Это было ужасно, противно даже — ничего “сексуального” в этом не было. Когда просыпаешься утром с букетом хламидий, то ничего приятного в этом нет. Это принесло огромный вред, жизнь разрушило», — говорит он.
«То, что началось с одного романа на работе, привело к другому, но в отличие от большинства офисных романов мой проистекал не из того, что
«У тебя сначала возникает один роман, а потом хочется еще и еще. Я вскоре понял, что самый быстрый и удобный способ удовлетворения моей зависимости для меня — это платить за секс. Я встречался с сексуальными работницами и девушками из агентств, предоставляющих
«Это то же самое, что быть алкоголиком; у тебя в голове выстраивается целый цикл: ты уже чувствуешь себя на подъеме от одной мысли о том, как это произойдет, а затем ты все это воплощаешь в жизнь. А потом, когда все закончилось, ты чувствуешь сожаление, даешь себе слово, что больше никогда этого не повторишь», — признается мужчина.
«Анонимные сексоголики»
Грэм покончил с этой ужасной двойной жизнью, когда его жена обнаружила его электронное письмо определенного содержания и потребовала от него объяснений.
Тогда он обратился за помощью в организацию психологической помощи «Анонимные сексоголики» (SAA), у которой 78 групп поддержки по всей Британии, и вот уже несколько лет ему удается воздерживаться от секса на стороне.
«Когда это все обнаружилось, я помню, что подумал тогда: “Господи, теперь, может быть,
«Людям в подобной ситуации я хочу сказать, что выход есть, и из этого порочного круга можно вырваться», — говорит он.
Психолог Питер Саддингтон из организации Relate говорит, что есть психотерапевтическая помощь и групповые сессии для сексоголиков, но в основном в частном порядке.
«[Зависимые] осознают, что это наносит вред, но они не могут остановиться и понимают, что им нужна помощь, чтобы
«Так что было бы логично, чтобы [сексоголики] могли пойти к своему семейному врачу и получить помощь, поскольку это оказывает разрушающее воздействие как на них самих, так и на их взаимоотношения, на их близких, на их финансовое положение и душевное здоровье», — говорит психолог.
Представитель министерства здравоохранения и социальной помощи отметил, что люди, думающие, что у них есть сексуальная зависимость, могут обратиться за помощью через вебсайт NHS Choices, где собраны нужные контакты, в частности таких организаций, как Relate, Sexaholics Anonymous, SAA и ATSAC.