Нижегородский «Олимпиец» и «Кубань» сыграли вничью в матче ФНЛ

Нижегородский «Олимпиец» и «Кубань» сыграли вничью в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги.



Встреча, состоявшаяся 2 мая, в среду, на стадионе «Кубань», прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 0:0.



В концовке встречи шанс отличиться был у полузащитника нижегородцев Даниила Фомина, но голкипер хозяев Юрий Дюпин отбил удар игрока «Олимпийца».



Нижегородцы вышли на матч в следующем составе: Н. Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев, Фомин, Сергеев, Чирьяк. По ходу матча Беляков заменил Сергеева, Ламбарский — Чирьяка, а Кирилл Маляров вышел вместо Нежелева.



Сыграв вничью, «Олимпиец» с 38 очками, набранными в 36 играх, по-прежнему занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.



Нижегоодский клуб по-прежнему находятся на расстоянии в одно очко от зоны вылета, в которой расположились команды, занимающие места с 16-го по 20-е.



До конца регулярного чемпионата «Олимпийцу» осталось провести две встречи. 6 мая нижегородцы примут дома «Луч-Энергию» из Владивостока, а 12 мая завершат чемпионат матчем в Курске с финалистом Кубка России «Авангардом».



