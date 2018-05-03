Нижегородский «Олимпиец» и «Кубань» сыграли вничью в матче ФНЛ
Футбольная встреча состоялась в Краснодаре.
Футбольная встреча состоялась в Краснодаре.
Нижегородский «Олимпиец» и «Кубань» сыграли вничью в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча, состоявшаяся 2 мая, в среду, на стадионе «Кубань», прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 0:0.
В концовке встречи шанс отличиться был у полузащитника нижегородцев Даниила Фомина, но голкипер хозяев Юрий Дюпин отбил удар игрока «Олимпийца».
Нижегородцы вышли на матч в следующем составе: Н. Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев, Фомин, Сергеев, Чирьяк. По ходу матча Беляков заменил Сергеева, Ламбарский — Чирьяка, а Кирилл Маляров вышел вместо Нежелева.
Сыграв вничью, «Олимпиец» с 38 очками, набранными в 36 играх,
Нижегоодский клуб
До конца регулярного чемпионата «Олимпийцу» осталось провести две встречи. 6 мая нижегородцы примут дома «Луч-Энергию» из Владивостока, а 12 мая завершат чемпионат матчем в Курске с финалистом Кубка России «Авангардом».