Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Что будет, если «закончились права»
Светлана Лобода случайно «рассекретила» пол будущего ребенка
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Как звезды с детьми отпраздновали майские праздники
Елизавета II впервые навестила новорожденного принца
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Натали рассказала о пластике
Анита Цой, Меган Маркл: провальные выходы звезд в шляпах
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10:47 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Расстояние разделяет соискателей и работодателей

Готовы ли москвичи работать далеко от офиса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Работающие россияне не хотят ездить на работу через весь город. Согласно опросу SuperJob, ради возможности не тратить на это время люди готовы на снижение дохода: 44% не против лишиться 5−10% зарплаты, если дорога до офиса сократится. Как работодатели удерживают ценных сотрудников, которые живут далеко от офиса, разбиралась Татьяна Гомозова.

Читайте также
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю

Большинство жителей Москвы живут дальше, чем в 10 км от офиса, а в среднем дистанция составляет 18 км — это данные «Яндекса». На пустой дороге такой путь занимает минут 20, но с учетом столичных пробок может превратиться и в час, а то два. И людей это устраивает все меньше.

Сервис по поиску работы рядом с домом Worki провел собственное исследование, и, по словам его основателя Павла Гужикова, стало ясно, что соискатели все больше ценят свое время: «Вот как у “Перекрестка” сейчас объявили “работа рядом — мама рядом”, кандидаты, которые работают рядом с домом, устроились к ним».

Но если такой подход работает в ритейле, сложнее ситуация, когда нужны сотрудники с высокой квалификацией. В таком случае наниматели стараются компенсировать временные затраты разными способами. HR-директор компании 3 М Александра Косинова уверена, что деньги стимулируют сотрудников хуже, чем возможность сбалансировать дом и работу: «Практически все сотрудники, за исключением некоторых ролей, которые требуют четкого графика присутствия в офисе, могут приезжать в свободное время. Кто-то приезжает пораньше, к 7 или 8 утра, чтобы избежать пробок, например, и раньше уезжает, или наоборот. Вот таким образом получается как минимум сократить расстояние».

Также у сотрудников есть возможность взять хоум-офис — это когда человек работает из дома. У нас нормально, что сотрудник как минимум раз в неделю работает из дома: он спокойно может сделать все дела, разобрать почту, сделать что-то, если встречи — подключиться по чату.
Александра Косинова
HR-директор компании 3М

В некоторых спефицических случаях работодатели идут еще дальше и переселяют сотрудников поближе к работе. И речь идет не только о топ-менеджерах, говорит заместитель генерального директора «Казино Сочи»: «Оперативную группу или то количество людей, которые постоянно необходимы, мы стараемся размещать максимально близко к нашему объекту. Несем на это издержки: арендуем дополнительное жилье для них, не для всех, но, условно, например, линейные позиции части технического персонала. Те профессии, которые необходимы на участке в течение максимально короткого времени, находятся прямо на территории курорта или буквально в 20 минутах езды в поселке Красная поляна».

Читайте также
Как говорить о повышении зарплаты?

За самыми востребованными специальностями идет настоящая охота. Работодатели даже спрашивают, что они могут сделать, чтобы кандидат согласился сменить район работы, сообщила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Сейчас идет нехватка программистов, и вот за программистов идет война, поэтому им не только доплачивают, но и готовы оплачивать, допустим, такси. Задается даже вопрос: какая комфортная зарплата, чтобы вы к нам перешли на работу, ездили из вашего округа? Категория маркетологов, программистов, технологов, очень мало технологов и инженеров. И, в принципе, зарплата у инженеров может быть невысокой, в районе 100 тыс. руб., но так как технологов самих очень мало, буквально около 100 человек на Московский регион, создаются комфортные условия для того, чтобы сотрудник переехал и работал именно на предприятиях».

По данным SuperJob, лишь около 30% соискателей готовы устроиться в компанию, которая расположена далеко от места жительства.

Все новости региона
 «Ренова» попросила для себя широкие льготы
«Мы не присоединились к санкциям против России»
В Сирии разбился российский истребитель
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
СМИ: АВТОВАЗ скоро покажет рестайлинг Lada 4x4 На закрытом собрании АВТОВАЗа некто сумел сфотографировать слайд презентации будущих моделей Lada на 2018-2019 годы
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь