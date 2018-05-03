Расстояние разделяет соискателей и работодателей
Готовы ли москвичи работать далеко от офиса.
Готовы ли москвичи работать далеко от офиса.
Работающие россияне не хотят ездить на работу через весь город. Согласно опросу SuperJob, ради возможности не тратить на это время люди готовы на снижение дохода: 44% не против лишиться 5−10% зарплаты, если дорога до офиса сократится. Как работодатели удерживают ценных сотрудников, которые живут далеко от офиса, разбиралась Татьяна Гомозова.
Большинство жителей Москвы живут дальше, чем в 10 км от офиса, а в среднем дистанция составляет 18 км — это данные «Яндекса». На пустой дороге такой путь занимает минут 20, но с учетом столичных пробок может превратиться и в час, а то два. И людей это устраивает все меньше.
Сервис по поиску работы рядом с домом Worki провел собственное исследование, и, по словам его основателя Павла Гужикова, стало ясно, что соискатели все больше ценят свое время: «Вот как у “Перекрестка” сейчас объявили “работа рядом — мама рядом”, кандидаты, которые работают рядом с домом, устроились к ним».
Но если такой подход работает в ритейле, сложнее ситуация, когда нужны сотрудники с высокой квалификацией. В таком случае наниматели стараются компенсировать временные затраты разными способами.
Также у сотрудников есть возможность взять
хоум-офис— это когда человек работает из дома. У нас нормально, что сотрудник как минимум раз в неделю работает из дома: он спокойно может сделать все дела, разобрать почту, сделать что-то,если встречи — подключиться по чату.
В некоторых спефицических случаях работодатели идут еще дальше и переселяют сотрудников поближе к работе. И речь идет не только о
За самыми востребованными специальностями идет настоящая охота. Работодатели даже спрашивают, что они могут сделать, чтобы кандидат согласился сменить район работы, сообщила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Сейчас идет нехватка программистов, и вот за программистов идет война, поэтому им не только доплачивают, но и готовы оплачивать, допустим, такси. Задается даже вопрос: какая комфортная зарплата, чтобы вы к нам перешли на работу, ездили из вашего округа? Категория маркетологов, программистов, технологов, очень мало технологов и инженеров. И, в принципе, зарплата у инженеров может быть невысокой, в районе 100 тыс. руб., но так как технологов самих очень мало, буквально около 100 человек на Московский регион, создаются комфортные условия для того, чтобы сотрудник переехал и работал именно на предприятиях».
По данным SuperJob, лишь около 30% соискателей готовы устроиться в компанию, которая расположена далеко от места жительства.