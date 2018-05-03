Расстояние разделяет соискателей и работодателей

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Работающие россияне не хотят ездить на работу через весь город. Согласно опросу SuperJob, ради возможности не тратить на это время люди готовы на снижение дохода: 44% не против лишиться 5−10% зарплаты, если дорога до офиса сократится. Как работодатели удерживают ценных сотрудников, которые живут далеко от офиса, разбиралась Татьяна Гомозова.

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Большинство жителей Москвы живут дальше, чем в 10 км от офиса, а в среднем дистанция составляет 18 км — это данные «Яндекса». На пустой дороге такой путь занимает минут 20, но с учетом столичных пробок может превратиться и в час, а то два. И людей это устраивает все меньше.

Сервис по поиску работы рядом с домом Worki провел собственное исследование, и, по словам его основателя Павла Гужикова, стало ясно, что соискатели все больше ценят свое время: «Вот как у “Перекрестка” сейчас объявили “работа рядом — мама рядом”, кандидаты, которые работают рядом с домом, устроились к ним».

Но если такой подход работает в ритейле, сложнее ситуация, когда нужны сотрудники с высокой квалификацией. В таком случае наниматели стараются компенсировать временные затраты разными способами. HR-директор компании 3 М Александра Косинова уверена, что деньги стимулируют сотрудников хуже, чем возможность сбалансировать дом и работу: «Практически все сотрудники, за исключением некоторых ролей, которые требуют четкого графика присутствия в офисе, могут приезжать в свободное время. Кто-то приезжает пораньше, к 7 или 8 утра, чтобы избежать пробок, например, и раньше уезжает, или наоборот. Вот таким образом получается как минимум сократить расстояние».

Также у сотрудников есть возможность взять хоум-офис — это когда человек работает из дома. У нас нормально, что сотрудник как минимум раз в неделю работает из дома: он спокойно может сделать все дела, разобрать почту, сделать что-то, если встречи — подключиться по чату. Александра Косинова HR-директор компании 3М

В некоторых спефицических случаях работодатели идут еще дальше и переселяют сотрудников поближе к работе. И речь идет не только о топ-менеджерах, говорит заместитель генерального директора «Казино Сочи»: «Оперативную группу или то количество людей, которые постоянно необходимы, мы стараемся размещать максимально близко к нашему объекту. Несем на это издержки: арендуем дополнительное жилье для них, не для всех, но, условно, например, линейные позиции части технического персонала. Те профессии, которые необходимы на участке в течение максимально короткого времени, находятся прямо на территории курорта или буквально в 20 минутах езды в поселке Красная поляна».

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За самыми востребованными специальностями идет настоящая охота. Работодатели даже спрашивают, что они могут сделать, чтобы кандидат согласился сменить район работы, сообщила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Сейчас идет нехватка программистов, и вот за программистов идет война, поэтому им не только доплачивают, но и готовы оплачивать, допустим, такси. Задается даже вопрос: какая комфортная зарплата, чтобы вы к нам перешли на работу, ездили из вашего округа? Категория маркетологов, программистов, технологов, очень мало технологов и инженеров. И, в принципе, зарплата у инженеров может быть невысокой, в районе 100 тыс. руб., но так как технологов самих очень мало, буквально около 100 человек на Московский регион, создаются комфортные условия для того, чтобы сотрудник переехал и работал именно на предприятиях».