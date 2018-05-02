Прогноз погоды в Молдове на 3 мая: температура воздуха поднимется выше 30 градусов

Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 3 мая, в Молдове ожидается ясная погода, без осадков. В столице температура днем составит +27…+30 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +26…+29 градусов.

На юге Молдовы температура воздуха составит +28…+31 градус.

Атмосферное давление — нормальное. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Помимо этого, метеорологи объявили желтый код опасности в Молдове. 28 апреля на севере страны ожидаются заморозки в утренние часы: на поверхности почвы, преимущественно в низинах будет до −1…−2 градусов.