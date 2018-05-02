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21:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Прогноз погоды в Молдове на 3 мая: температура воздуха поднимется выше 30 градусов

Желтый код, объявленный по случаю чрезвычайной пожарной опасности, продолжает действовать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 31% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 3 мая, в Молдове ожидается ясная погода, без осадков. В столице температура днем составит +27…+30 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +26…+29 градусов.

На юге Молдовы температура воздуха составит +28…+31 градус.

Атмосферное давление — нормальное. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Помимо этого, метеорологи объявили желтый код опасности в Молдове. 28 апреля на севере страны ожидаются заморозки в утренние часы: на поверхности почвы, преимущественно в низинах будет до −1…−2 градусов.

В период до 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

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