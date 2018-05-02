Прогноз погоды в Молдове на 3 мая: температура воздуха поднимется выше 30 градусов
Желтый код, объявленный по случаю чрезвычайной пожарной опасности, продолжает действовать.
Желтый код, объявленный по случаю чрезвычайной пожарной опасности, продолжает действовать.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 3 мая, в Молдове ожидается ясная погода, без осадков. В столице температура днем составит +27…+30 градусов.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +26…+29 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +28…+31 градус.
Атмосферное давление — нормальное. Ветер
Помимо этого, метеорологи объявили желтый код опасности в Молдове. 28 апреля на севере страны ожидаются заморозки в утренние часы: на поверхности почвы, преимущественно в низинах будет до −1…−2 градусов.
В период до 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.