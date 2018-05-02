Роулинг извинилась перед поклонниками за смерть эльфа Добби

Снова наступила годовщина. В этом году я приношу извинения за гибель персонажа, который умер не во время Битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за спасение людей, которые выиграли ее. Конечно же, я говорю о домовом эльфе Добби.

Джоан Роулинг