Роулинг извинилась перед поклонниками за смерть эльфа Добби
Автор книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг принесла извинения за смерть домового эльфа Добби. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.
Автор книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг принесла извинения за смерть домового эльфа Добби. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.
В день годовщины Битвы за Хогвартс (2 мая) — финального противостояния между главными героями саги и сторонниками
Снова наступила годовщина. В этом году я приношу извинения за гибель персонажа, который умер не во время Битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за спасение людей, которые выиграли ее. Конечно же, я говорю о домовом эльфе Добби.
В прошлом году писательница извинилась за смерть профессора зельеварения Северуса Снегга, а в 2016 году — за смерть профессора защиты от темных искусств Римуса Люпина.
18 марта вышел первый трейлер продолжения ленты «Фантастические твари и где они обитают» с Джудом Лоу в образе молодого профессора Дамблдора.