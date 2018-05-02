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22:05 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове появится новый праздник

Календарь праздников в Молдове может быть расширен: в парламенте республики обсуждается инициатива об утверждении поправок в закон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Группа молдавских депутатов предложила внести поправки в закон о памятных и праздничных датах, а также днях отдыха в республике. Парламент может объявить 26 июня Днем борьбы со злоупотреблением наркотиками. Правда, хоть это и праздничная дата, но указанный день выходным не будет.

В 1987 году Генассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или, проще говоря, — Международный день борьбы с наркотиками.

Согласно данным Международного центра по борьбе с наркотиками, за последние три года потребление наркотиков среди несовершеннолетних увеличилось более чем в два раза и достигло 19%.

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