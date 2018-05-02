Первый день регистрации на ЦТ: «Некоторые ходят не первый год, узнаем уже»
Регистрация на централизованное тестирование началась 2 мая и продлится по 1 июня.
Регистрация на централизованное тестирование началась 2 мая и продлится по 1 июня.
«Комсомолка» побывала в пункте регистрации ЦТ в первый час работы.
— Еще до открытия, к 9 утра, в очереди обычно стоит пять человек, которые хотят зарегистрироваться первыми, — рассказывают в главном корпусе БГУ.
— Это отличники и отличницы! — говорю. — А после этих пяти ажиотаж спадает?
— Да, ажиотажа пока что и нет, все идут равномерно, — рассказывает Ольга Олейникова, оператор, которая регистрирует абитуриентов. — Всегда больше народу приходит вечером: ребята утром в школе, родители — на работе. Ажиотаж будет в последние дни. Некоторые приходят регистрироваться не первый год, узнаем уже.
Чтобы зарегистрироваться на ЦТ, надо прийти с паспортом, заполнить документы, заплатить и получить пропуск, с которым абитуриент и идет на тест. Имейте в виду, что, если нет мобильного или
В этом году
— Хочу напомнить, что во всех пунктах вы можете зарегистрироваться в любой пункт, где есть свободные места, — говорит ответственный оператор пункта регистрации Виктор Шевчук. — Например, вы можете прийти в БГУ, зарегистрироваться на один предмет — в БНТУ, на второй — в БГПУ. Если регистрируетесь в одном пункте, не значит, что вам там же придется сдавать ЦТ.
БУДЬ В КУРСЕ
Зарегистрироваться на ЦТ можно с 2 мая по 1 июня.
Время работы пунктов регистрации в будни — с 9.00 до 19.00.
По субботам (12 и 26 мая) — с 9.00 до 18.00.
График проведения ЦТ:
Белорусский язык — 12 июня, вторник; русский язык — 14 июня, четверг; обществоведение — 16 июня, суббота; математика — 18 июня, понедельник; биология — 20 июня, среда; иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, пятница; химия — 24 июня, воскресенье; физика — 26 июня, вторник; история — Беларуси 28 июня, четверг; география — 30 июня, суббота; всемирная история (новейшее время) — 2 июля, понедельник.