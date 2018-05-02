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22:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый день регистрации на ЦТ: «Некоторые ходят не первый год, узнаем уже»

Регистрация на централизованное тестирование началась 2 мая и продлится по 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомолка» побывала в пункте регистрации ЦТ в первый час работы.

— Еще до открытия, к 9 утра, в очереди обычно стоит пять человек, которые хотят зарегистрироваться первыми, — рассказывают в главном корпусе БГУ.

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— Это отличники и отличницы! — говорю. — А после этих пяти ажиотаж спадает?

— Да, ажиотажа пока что и нет, все идут равномерно, — рассказывает Ольга Олейникова, оператор, которая регистрирует абитуриентов. — Всегда больше народу приходит вечером: ребята утром в школе, родители — на работе. Ажиотаж будет в последние дни. Некоторые приходят регистрироваться не первый год, узнаем уже.

Чтобы зарегистрироваться на ЦТ, надо прийти с паспортом, заполнить документы, заплатить и получить пропуск, с которым абитуриент и идет на тест. Имейте в виду, что, если нет мобильного или интернет-банкинга, придется идти в ближайший банк и возвращаться в пункт регистрации с квитанцией. В этом году сдать ЦТ стоит чуть дороже, чем в прошлом — 2,45 рубля за 1 предмет (было 2,3 рубля).

В этом году по-прежнему можно сдавать четыре предмета вместо трех. Можно принести сертификаты 2017 года, потому что в прошлом году срок действия увеличили до двух лет.

— Хочу напомнить, что во всех пунктах вы можете зарегистрироваться в любой пункт, где есть свободные места, — говорит ответственный оператор пункта регистрации Виктор Шевчук. — Например, вы можете прийти в БГУ, зарегистрироваться на один предмет — в БНТУ, на второй — в БГПУ. Если регистрируетесь в одном пункте, не значит, что вам там же придется сдавать ЦТ.

БУДЬ В КУРСЕ

Зарегистрироваться на ЦТ можно с 2 мая по 1 июня.

Время работы пунктов регистрации в будни — с 9.00 до 19.00.

По субботам (12 и 26 мая) — с 9.00 до 18.00.

График проведения ЦТ:

Белорусский язык — 12 июня, вторник; русский язык — 14 июня, четверг; обществоведение — 16 июня, суббота; математика — 18 июня, понедельник; биология — 20 июня, среда; иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, пятница; химия — 24 июня, воскресенье; физика — 26 июня, вторник; история — Беларуси 28 июня, четверг; география — 30 июня, суббота; всемирная история (новейшее время) — 2 июля, понедельник.

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