Велосипед за 10,4 млн тенге продали в Атырау

Источник: Kazinform

В качестве гостей на благотворительный аукцион были приглашены знаменитые казахстанские спортсмены — Илья Ильин, Александр Винокуров, члены велокоманды «Астана», бизнесмены, руководители работающих в Атырау компаний.

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«Самым дорогим лотом, пущенным с молотка в ходе аукциона, стал велосипед Vino Bike, проданный за 10 миллионов 400 тысяч тенге. Его приобрела семья предпринимателя из города Кульсары. Эта же семья приобрела второй коллекционный велосипед — Аргон 18 — за 5 миллионов 400 тысяч тенге. Супруга предпринимателя Самал рассказала, что велосипеды они с супругом подарят своим маленьким сыновьям», — рассказали организаторы аукциона.

Перчатки Майка Тайсона с именным автографом были проданы за 3 миллиона 200 тысяч тенге, перчатки Фредди Роуча с именным автографом за 2 миллиона 200 тысяч тенге, перчатки Рой Джонса с автографом проданы за 1 миллион 200 тысяч тенге. Также в ходе благотворительного аукциона были представлены майки Ильина и Винокурова с автографами, раритетный велосипед, а также трехдневный тур в испанский город Вуэльта, где состоится один из масштабных европейских велотуров.

«Александр Винокуров в ходе аукциона стал обладателем перчаток Роя Джонсона с его автографом. Лот обошелся олимпийскому чемпиону в 1 миллион 200 тысяч тенге», — поделились организаторы аукциона.

Всего на аукционе было представлено 12 лотов от велокоманды «Астана», а также лоты от Общественного фонда поддержки и развития спорта в Атырауской области. В ходе благотворительного мероприятия было выручено 34,4 миллиона тенге. Кроме того, на благотворительной ярмарке выручено 173 530 тенге, в ходе благотворительного турнира по армрестлингу — 42 380 тенге.