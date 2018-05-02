КГБ Беларуси разработал мобильник для секретных разговоров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности разработал высокозащищенный от прослушивания мобильный телефон, глава КГБ уже Валерий Вакульчик продемонстрировал его президенту страны Александру Лукашенко.

Президент принял с докладом руководителя КГБ в среду. На встрече шла речь о работе комитета в области борьбы с терроризмом, обеспечении общественной безопасности, разведке и контрразведке.

«Нами разработан защищенный от прослушивания мобильный телефон. Модель не только разработана, но и запущена в серийное производство», — заявил Вакульчик в среду в вечернем новостном выпуске телеканала «Беларусь-1».

По словам главы КГБ, в телефоне есть специальный криптомодуль, который шифрует разговоры, что создает защиту от прослушивания. Вакульчик отметил, что такого уровня телефоны есть у стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.

Белорусский мобильник для секретных разговоров сотрудников спецслужб, высокопоставленных чиновников не только не уступает по рабочим качествам иностранным аналогам, но еще и дешевле, сказал Вакульчик. По его словам, КГБ готов наладить экспорт «секретных мобильников». Глава КГБ уточнил, что телефон «чуть толще», что современный мобильный.