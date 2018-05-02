КГБ Беларуси разработал мобильник для секретных разговоров
Вакульчик показал главе государства
Вакульчик показал главе государства
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности разработал высокозащищенный от прослушивания мобильный телефон, глава КГБ уже Валерий Вакульчик продемонстрировал его президенту страны Александру Лукашенко.
Президент принял с докладом руководителя КГБ в среду. На встрече шла речь о работе комитета в области борьбы с терроризмом, обеспечении общественной безопасности, разведке и контрразведке.
«Нами разработан защищенный от прослушивания мобильный телефон. Модель не только разработана, но и запущена в серийное производство», — заявил Вакульчик в среду в вечернем новостном выпуске телеканала «Беларусь-1».
По словам главы КГБ, в телефоне есть специальный криптомодуль, который шифрует разговоры, что создает защиту от прослушивания. Вакульчик отметил, что такого уровня телефоны есть у стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.
Белорусский мобильник для секретных разговоров сотрудников спецслужб, высокопоставленных чиновников не только не уступает по рабочим качествам иностранным аналогам, но еще и дешевле, сказал Вакульчик. По его словам, КГБ готов наладить экспорт «секретных мобильников». Глава КГБ уточнил, что телефон «чуть толще», что современный мобильный.
Вакульчик, который является председателем Белорусской федерации биатлона, также рассказал, что уже разработаны белорусские лыжероллеры. И «секретный мобильник», и первые отечественные лыжероллеры он сегодня принес на доклад к главе государства. «Он является самым требовательным и принципиальным критиком», — сказал Вакульчик.