Солнечный удар. Чем опасен переизбыток и недостаток ультрафиолета

Россия — страна уникальная по своему расположению. Здесь есть как такие города, которые называют самыми пасмурными, так и те, что находятся в самых солнечных регионах. Жителям и тех, и других в итоге бывает сложно достичь баланса. Но при этом надо понимать, что отсутствие солнечного света и его переизбыток могут быть крайне опасными для самочувствия человека. О том, каких подводных камней можно ждать от ультрафиолета, и как балансировать его дозировку в разных условиях, АиФ.ru рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева.

Переизбыток солнечных лучей.

Избыток солнца, который может встречаться в разных вариантах — при ярком солнечном дне, в жарких регионах страны и т. д. — довольно вреден, если его воздействие бесконтрольно. Во-первых, это неконтролируемая радиация, которая нередко ведет к онкологии. Вторая опасность — солнечные ожоги. Они опять-таки становятся причиной раковых заболеваний, например, рака кожи, одной из самых опасных разновидностей которого является меланома, и т. д.

Также проблемой может стать аллергия на солнце. Есть такой вид расстройств, когда у человека начинается зуд кожи, появляется покраснение на фоне солнечного воздействия. Правда, тут проще — если были варианты проявления такой аллергии, то человек об этом в курсе и может защищаться от повторных проявлений, соблюдая нехитрые правила.

Как защититься?

Тут следует помнить достаточно банальные, но действенные советы. Так, например, надо прятаться от солнца в дневное время, т.е. не выходить под него с полудня и до 4-х часов вечера. Если же пришлось выйти, стоит передвигаться и находиться там, где есть максимум тени. В идеале — выбирать тень деревьев. Это даст возможность получать рассеянный свет. Также следует носить головные уборы, выбирать одежду, защищающую от избытка ультрафиолета — такая есть даже для купания. Обязательно надо использовать очки, чтобы не было воздействия на сетчатку глаза (это позволит избежать ожогов). На кожу следует наносить специальные защитные кремы с фильтром SPF не менее 30.

Некоторые мамы устраивают младенцам солнечные ванны под открытыми лучами, считая, что так обеспечивают детям отличную профилактику недостатка витамина D. Но так делать нельзя! Для получения достаточного количества витамина следует просто гулять с малышом в открытой коляске под рассеянными солнечными лучами, т.е. теми, которые идут через ветки деревьев.

Недостаток солнечных лучей.

При этом важно понимать, что недостаток солнца для организма также играет злую шутку. Ведь польза ультрафиолета очевидна. Солнце улучшает питание и кровоснабжение кожи. Его воздействие слегка увеличивает кровяное давление, начинают активнее работать сердце и сосуды. Также отмечается и увеличение потребления энергии, что приводит к улучшению аппетита и сна.

Конечно же, основная польза солнца в выработке витамина D. Но тут важно понимать, что для получения необходимого количества этого витамина, достаточно побывать на улице 15 минут в области с рассеянным светом. Напитать организм необходимым ему витамином можно и подставив солнечным лучам такие открытые участки кожи, как кисти рук и лицо.

Недостаток витамина D приводит к печальным последствиям. У детей при его нехватке развивается рахит. У взрослых повышается риск развития онкологии — в этом случае говорят о колоректальном варианте рака. Очень часто у взрослых, особенно у женщин, на фоне недостатка витамина D отмечается сезонный набор веса. Также начинает страдать нервная система — начинается раздражительность, появляется вялость, апатия, вплоть до депрессии.

Как защититься?

Нормы витамина D для ребенка 400 единиц, для взрослого 600 единиц в день. При недостатке витамина D в естественных условиях можно прибегнуть к дополнительным средствам поддержки. Так, например, можно использовать его в жидком виде, в каплях. Они принимаются по определенным дозировкам, указанным на упаковке.

Также можно получить витамин из пищи. К числу продуктов, содержащих витамин D, относят рыбу жирных сортов, сливочное масло, печень, желток яйца, мясо и молоко.

Нередко можно услышать рекомендацию посетить солярий. Это может стать панацеей, но только при соблюдении ряда определенных условий. Так, нужно смотреть на длину волны. Если она около 200 нанометров, максимум до 300, то такой солярий безопасен для кожи. Опять-таки, если использовать его без энтузиазма. А вот тех вариантов, где длина волны свыше 300 до 400 нанометров, стоит избегать. Даже несмотря на то, что длинноволновые солярии приносят загар быстрее.

Если начинает страдать нервная система от недостатка витамина D, начинаются расстройства нервного характера. Связано это с тем, что такой витамин помогает выработке серотонина — гормона счастья. Можно попробовать скорректировать ситуацию, добавив в рацион индейку, бананы и шоколад. Такие продукты содержат триптофан, из которого и производится серотонин.