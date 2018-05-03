Платим наличными, не ходим в duty free. Как в отпуске экономить на мелочах

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С подскочившими курсами доллара и евро поездки за рубеж будут еще дороже: выросли в цене отели, путевки, авиабилеты, повысились траты на месте. Добавьте к этому летний сезон, когда стоимость отдыха всегда находится на пике. Впрочем, отказываться от путешествий не стоит, надо всего лишь обстоятельнее отнестись к предстоящим расходам. В этот раз мы не будем рассказывать, как сэкономить на таких дорогостоящих вещах, как авиабилеты или гостиница. Мы расскажем, как не переплатить лишнего на мелочах. Ведь копейка бережет рубль, а цент — доллар.

Перед путешествием

Во многом секрет успеха экономии кроется в грамотном планировании. Все знают: чем раньше покупаешь билеты на самолет или бронируешь отель, тем больше шансов поймать выгодный и бюджетный вариант. С планированием других деталей путешествия то же самое: чем раньше и внимательнее им заняться, тем больше денег можно сохранить.

— Путеводитель берем в библиотеке. Конечно, очень здорово бродить по незнакомому городу, смотреть по сторонам и даже заблудиться. Но без представления о том, где ты находишься и какие достопримечательности есть поблизости, можно совершенно случайно пройти мимо, например, храма с витражами Марка Шагала. В крупных, богатых памятниками истории, искусства, архитектуры городах без путеводителя не обойтись. И вовсе не обязательно отдавать за книжку, которой вы воспользуетесь один раз, кругленькую сумму: путеводитель можно совершенно бесплатно взять в библиотеке, сэкономив 400−500 рублей.

Если хочется непременно иметь свой путеводитель, его можно купить вдвое дешевле на сайте бесплатных объявлений.

— Любите кофе? Не забудьте термос! Если вы любите горячие напитки, едете в отпуск в холодное время года, да еще и в дорогой город (например, в Стокгольм, где чашка кофе на вынос стоит 3−5 евро) возьмите с собой термос, пакетики чая и кофе. Практически в каждом отеле/хостеле есть чайник для заварки горячих напитков. А если в вашей гостинице будет шведский стол, то попробовать налить в термос уже готовый кофе можно там. Такой маневр поможет сэкономить пару десятков евро.

— … И сладости. Российские конфеты и шоколадки очень часто дешевле европейских. Если не представляете свою жизнь без перекуса сладостями, возьмите в путешествие несколько плиток шоколада.

На месте

— Экономим на дороге из аэропорта. Еще один обязательный пункт планирования путешествия — изучение способов добраться из аэропорта в город. Расценки на разные виды транспорта могут отличаться в несколько раз. Например, из римского аэропорта Фьюмичино на скоростной электричке до центра города можно добраться за 14 евро, а на автобусе — за 5 евро. Разница почти в три раза.

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— Экономим на общественном транспорте. В путешествии, конечно, в идеале нужно жить в центре города, рядом с достопримечательностями. Да и за метро/автобус/троллейбус/трамвай платить не надо. Но бывает, что хорошие варианты в центре быстро заканчиваются, а те, что есть, стоят неприлично дорого. В таком случае лучше выбрать гостиницу с хорошими отзывами и ценой, но в отдалении от центра.

В европейских городах стоимость проезда в метро на порядок выше, чем в Москве или Петербурге. Например, в том же Риме билет на одну поездку стоит 1,5 евро. Если планируете пользоваться подземкой часто, лучше купить безлимитный проездной на несколько дней или на неделю. В римском общественном транспорте (в том числе наземном) проездной на 7 дней стоит 24 евро. Если спускаться в метро больше трех раз в день (а в Риме это как раз актуально), такой билет быстро окупится.

— Все покупки — в городе. Совершать покупки в магазинах duty free не всегда так же выгодно, как в обычных магазинах города. Поэтому за алкоголем или продовольствием — сырами, сладостями, колбасами или оливковым маслом — отправляйтесь в обычный супермаркет, где отовариваются местные жители. Там и выбор лучше, и цены ниже, чем в рассчитанных на туристов сувенирных лавках.

Кстати, о сувенирах. Всевозможные магниты, тарелки с городскими достопримечательностями, открытки и т. п. лучше покупать в книжных магазинах: там цены на эту продукцию могут быть вдвое ниже, чем в туристических лавках.

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— Окультуриваемся бесплатно. Перед тем как планировать, в какой музей когда вы пойдете, проверьте, не совпадает ли ваш отпуск с днями бесплатных посещений. Например, в Берлине каждое первое воскресенье месяца можно бесплатно попасть в музей Пергамон (самый посещаемый музей города) или Старую национальную галерею (там висят полотна, например, Эдуара Мане, Клода Моне) и другие государственные музеи. Экономия — от 5 до 15 евро.

Некоторым группам туристов билеты предоставляются бесплатно в любое время, а не только в определенный день месяца. Например, лицам моложе 18 лет не надо оплачивать вход в Колизей и Римский форум.

А в некоторых музеях и вовсе бесплатный вход на постоянной основе для всех. Это, скажем, музеи Женевы, или некоторые музеи Стокгольма (Морской музей, музей современного искусства).

Ходите на бесплатные экскурсии. Ходить бесплатно можно не только в музеи, но даже на экскурсии: такие проекты, объединяющие гидов и экскурсоводов, есть во многих городах. Например, на бесплатную экскурсию в Праге можно попасть с помощью организации Prague Royal Walk Free Tour или Old Town & Jewish Quarter Free tour. Проводятся они на английском языке.

Один аудиогид на двоих. Если вы путешествуете не в одиночку, а с супругом/другом/подругой/коллегой, и собираетесь в музей, берите там один аудиогид на двоих. Экскурсии можно слушать по очереди (как правило, информация в аудиогидах подается емко) или вместе: на современных устройствах отличный звук.

Или устанавливайте приложение. Если музейный аудиогид на выходе надо вернуть, то мобильное приложение останется у вас навсегда. И стоит оно дешевле аудиогида. Например, приложение с музеями Ватикана для гаджетов на платформе iOS обойдется в 299 рублей. А аудиогид стоит в районе 10 евро. Разница только в том, что в приложении информацию придется читать, а в аудиогиде — слушать.