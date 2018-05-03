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00:26 (мск), источник: Интерфакс

В Москве в четверг перекроют десятки улиц из-за репетиции парада 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — В связи с проведением репетиции парада на Красной площади, посвященного Дню Победы, в четверг вечером десятки улиц Москвы закроют для движения транспорта, сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения городского правительства.

Источник: Агентство «Москва»

С 17:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная.

С 17:30 перекроют Садовое кольцо между Смоленской площадью и Садовой-Триумфальной улицей, Новый Арбат, Воздвиженку, Тверскую, Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинную улицу, Никитский и Тверской бульвары, улицу Серафимовича, Большой Каменный и Большой Москворецкие мосты, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади.

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Также с 17:30 будут перекрыты для движения транспорта Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болтоная набережные, Болотная улица, Васильевский Спуск, Москворецкая улица, а также Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмские набережные.

Аналогичные ограничения в движении в связи с генеральной репетицией парада начнут вводить с 06:00 воскресенья, 6 мая.

В связи с репетицией также временно изменится режим работы наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте ГУП «Мосгортранс» и остановках общественного транспорта.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что в четверг с 18:00 до окончания репетиции станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

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