В Москве в четверг перекроют десятки улиц из-за репетиции парада 9 мая

Источник: Агентство «Москва»

С 17:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная.

С 17:30 перекроют Садовое кольцо между Смоленской площадью и Садовой-Триумфальной улицей, Новый Арбат, Воздвиженку, Тверскую, Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинную улицу, Никитский и Тверской бульвары, улицу Серафимовича, Большой Каменный и Большой Москворецкие мосты, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади.

Читайте также Репетиция Парада Победы в Москве. Видеотрансляция

Также с 17:30 будут перекрыты для движения транспорта Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болтоная набережные, Болотная улица, Васильевский Спуск, Москворецкая улица, а также Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмские набережные.

Аналогичные ограничения в движении в связи с генеральной репетицией парада начнут вводить с 06:00 воскресенья, 6 мая.

В связи с репетицией также временно изменится режим работы наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте ГУП «Мосгортранс» и остановках общественного транспорта.