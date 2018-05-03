В аэропорту Шереметьево откроется новый пассажирский терминал B

Источник: РИА Новости

Терминал В вводится в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 и станет первой частью Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта. Его расчетная пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год (4,1 тысячи пассажиров в час).

Площадь территории земельного участка — 85,228 тысячи квадратных метров, общая площадь здания нового терминала — 109,713 тысячи квадратных метров.

В период проведения ЧМ-2018 в терминале (а также в других терминалах аэропорта) будут организованы специальные фан-зоны для просмотра матчей чемпионата. В терминале B также будут расположены два бизнес-зала общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на 400 мест каждый и Vip-зал площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

В результате интеграции с другими терминалами новая автоматизированная система обработки багажа позволит обрабатывать до 4,8 тысячи единиц багажа в час.

Новый терминал планируется обеспечить системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту через мобильное приложение «Шереметьево».

Поддержание безбарьерной среды аэропорта будет реализовано с помощью тактильной навигации, дублирования общедоступной информации шрифтом Брайля, пандусов и заниженных стоек.