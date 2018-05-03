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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч-Энергия» сыграл вничью в день юбилея футбольного клуба

В день своего 60-летнего юбилея футбольный клуб «Луч-Энергия» сыграл с курским «Авангардом», об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ФК.

Приморские игроки, несмотря на проливной дождь, начали довольно бодро, стараясь выискивать бреши в обороне гостей. Однако первый же острый выпад гостей привел к голу. Это не смутило футболистов, они продолжили идти вперед и вскоре забили гол.

Голкипер «Авангарда» как минимум трижды спасал команду от казалось бы неминуемого гола. Однако и он спасовал в концовке тайма, когда Гелоян пробил в угол ворот — 2:1.

Второй тайм футболисты «Луча» сразу же создали опасный момент у ворот гостей. Но реализовать его не сумели. И вскоре гости перехватили мяч в районе левого угла штрафной площади и, разыграв нехитрую комбинацию, сравняли счет — 2:2.

Несмотря на то, что времени для того, чтобы забить было достаточно, больше этого не случилось. В итоге этот праздничный для клуба день игроки не смогли отметить победой.

Таисия Масина.

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